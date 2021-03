Luis Manuel Otero: "No podemos tumbar una dictadura para caer en otra"

El artista y líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, se refirió a la necesidad de educar a la sociedad civil cubana en la construcción de democracias.

A través de una transmisión en Facebook, el artista visual explicó el error de sustituir una dictadura por otra, y le atribuyó la posibilidad de que ocurra un fenómeno así a la poca educación del cubano en el ejercicio democrático y la exigencia de sus derechos.

“La intención de nosotros no es tumbar una dictadura sino construir una democracia. La idea de tumbar una dictadura viene de los años sesenta, cuando Fidel Castro derrocó una dictadura e instauró otra. Fidel no generó un sistema democrático desde las bases. No se generaron estructuras cívicas democráticas, por eso pudo engañar a todo el mundo. Por eso no quiero para Cuba algo así”, comienza su directa Luis Manuel Otero Alcántara.

El líder del MSI, quien protagonizara una huelga de hambre y sed en noviembre de 2020 que condujo a la crisis política más grande de los últimos 15 años en Cuba, no se reconoce como político pero comparte con los cubanos sus nociones de democracia y libertad y el proyecto de sociedad que quiere construir en su país.

“Yo no soy un político, pero creo que si entendemos todos lo que significa una democracia, es la garantía de que, si mañana hay un estallido social, no venga otro dictador de turno u otro “salvador” a gobernarnos”.

Luis Manuel propone la construcción de espacios democráticos en Cuba desde la comunidad, a escala de barrio, a partir de pequeños proyectos y acciones que empoderen y también aporten autonomía a los cubanos. El artista contestatario, quien se considera un hombre libre dentro de una dictadura, entiende que “hay que tener herramientas cívicas para exigirle a los que están en el poder que se vayan de allí, que no pueden hacer lo que hacen”.

“Hace falta un aprendizaje democrático. No queremos promesas de instaurar una democracia en un par años. No queremos ningún gobierno de transición que para gobernar sacrifique nuestras libertades bajo la promesa de un futuro mejor. Vamos a tumbar una dictadura ¿y luego qué? La sociedad civil se está construyendo todavía y necesita también aprender sobre estructuras democráticas”, indica.

El líder opositor se refirió al trabajo de activistas como los de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quienes en medio de condiciones hostiles han sido capaces de crear una labor comunitaria importante en Santiago de Cuba a partir de una gestión autónoma al estado y la institucionalidad, lo cual, según Otero Alcántara es un ejercicio democrático y libre.

“Vamos a prestarle atención a los opositores cuando realizan ejercicios democráticos, no cuando la dictadura les da tres palos. Miremos a José Daniel Ferrer en Altamira cuando alimenta a la comunidad, cuando hace trabajo social, no solo cuando está en huelga o cuando lo meten preso. Hay cantidad de proyectos en Cuba a los cuales nadie les presta atención. Cuando seamos capaces de mirar al otro y entender al otro, las cosas comenzarán a cambiar”, explica.

“La libertad es quién tú eres con respecto al otro. Se puede trabajar en dictadura. Eso es democracia: buscar espacios en tu comunidad y transformarla desde dentro. Hay mucha gente dentro y fuera de Cuba que son tan dictadores como el gobierno de Cuba. Hay un bulto de cubanos muriendo por la democracia de todos los cubanos, desde dentro”, sentencia el artista visual y líder del MSI.