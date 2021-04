Entre lágrimas, El Gato de Cuba le pide a José Daniel Ferrer que abandone la huelga de hambre

El popular personaje cubano en redes sociales, El Gato de Cuba, pidió entre lágrimas que el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, abandone la huelga de hambre que mantiene desde hace 13 días.

"Ferrer, mi hermano, si tú me ves, mi hermano yo estoy contigo. Esto es Patria y Vida mi hermano. Asere, come algo, yo no quiero perderte mi hermano. Tú eres un tipo que está duro al bate y yo no quiero perderte", dijo con lágrimas en los ojos.

"Contra esta gente [el gobierno] no se puede haciendo huelga de hambre. A esta gente no le importa que tú te mueras", exclamó indignado.

A pesar de no conocerlo personalmente, El Gato dijo que Ferrer es una inspiración para él y que los cubanos lo necesitan vivo.

El Gato se mostró también preocupado por las secuelas que pueden quedar en el cuerpo de Ferrer luego de 13 días sin ingerir alimentos. El líder opositor ya tiene serios problemas en los riñones por la huelga de hambre y sed que realizó en 2019, y su esposa, la doctora Nelva Ismarays Ortega informó que estaba sufriendo dolores renales y apenas podía dormir.

"Ellos te quieren débil, te quieren muerto, no les des el gusto", sostuvo.

En otra directa, El Gato dijo que sabía lo que se sentía estar sin comer porque "yo estuve plantado tres días en 100 y Aldabó".

"Un día nada más arde, yo me metí tres y no aguanté, no me imagino cómo tú debes estar", subrayó.

"¿Qué está pasando con José Daniel Ferrer? ¿Por qué Humbertico no lo saca?", cuestionó El Gato sobre el espacio del presentador oficialista Humberto López en el noticiero, dedicado a difamar y amenazar a quienes se pronuncian diferente al gobierno de Cuba.

El influencer, cuyo nombre es Yoandi Montiel Hernández, dedicó fuertes mensajes al Gobierno cubano y aseguró que "ahora sí yo sé quiénes son ellos".

A principios de marzo, El Gato fue citado por la Seguridad del Estado, tras la gran popularidad que ha obtenido en la comunidad virtual cubana por contar con humor, realidad, carisma y sin pelos en la lengua la crisis que se vive en el país.

El Gato de Cuba, cuyo verdadero nombre es Yoandi Montiel, comenzó a darse a conocer en las redes sociales a finales del año pasado, con unas divertidas directas desde su cama, en las que critica con gran sentido del humor pero también muchas verdades, la realidad de Cuba.

Su frase "Estoy puesto" y sus saltones ojos que mueve de lado a lado antes de decir algo contundente, se han hecho populares entre los cubanos, e incluso en Miami le salió un "primo" que lo imita, El Felino de Miami.