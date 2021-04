Cubano en Uruguay se cubre tatuaje del Che: Hoy entierro a un asesino

El cubano Cristian Mena Carrazana, radicado en Uruguay, se cubrió un tatuaje del Che Guevara que llevaba en un brazo con una imagen de Jesús y la bandera de su país.

"Hoy cierro un capítulo de mi vida, hoy entierro al asesino de los cubanos, hoy dejo atrás el pasado, que mi futuro vale y no se puede joder por un asesino homofóbico, hoy el libro empieza a escribir bendiciones de Jesús y no a Satanás", dijo en su perfil en la red social Instagram.

"La juventud mía fue loca, pero se puede reconstruir lo mal hecho" escribió en otro de los post donde presumió del resultado final.

Mena ha recibido cientos de interacciones en la publicación que hizo en sus redes sociales tras mostrar que cubrió su tatuaje del Che Guevara con un rostro de Jesús Cristo y una bandera cubana.

Además compartió un vídeo en que se puede ver el proceso que siguieron para borrar el rostro del Che que llevaba en parte de su brazo.

"Al final no hay que cortarse el brazo. Véanme acá sufriendo, no fue fácil, lo hice por mi futuro el día de mañana no tener un asesino. 6 horas tatuándome partí el récord", dijo el joven.

Recientemente Mena puso frente a la Embajada de Cuba en Uruguay el tema musical "Patria y Vida", a donde llegó con un cartel dedicado a Miguel Díaz-Canel.

"Es un mensaje a todos esos chivatones comunistas que defienden una dictadura desde hace 62 años", dijo antes de llegar a la sede diplomática cubana en Montevideo.

Mena no es el único cubano arrepentido de haberse tatuado el rostro del Che Guevara. Hace solo unas semanas otro coterráneo, Pavel Gómez Rodríguez, que se tatuó la famosa imagen en su pierna cuando era un adolescente, calificó la acción como el mayor error de su vida.

Gómez también transmitió la canción "Patria y Vida" ante una sede diplomática. En su caso acudió a la Misión Permanente del gobierno de Cuba en las Naciones Unidas, en Nueva York. Usó el telefonillo de la entrada al edificio para poner el tema musical a los diplomáticos y puso un cartel en el que reclamaba la libertad de los presos Luis Robles y Denis Solís.