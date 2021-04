Maykel Osorbo: “Yo soy querido en la Habana Vieja”

El rapero contestatario Maykel “Osorbo” Castillo, afirmó este lunes que se había criado en el municipio Habana Vieja en la capital cubana, al igual que el artista Luis Manuel Otero Alcántara, y, por tanto, ambos contaban con el afecto de quienes vivían en el mismo barrio.

“A mí me conocen. Yo soy querido en la Habana Vieja. Luis Manuel Otero Alcántara también es querido en la Habana Vieja”, dijo en una trasmisión directa vía Facebook, como un aviso a los represores.

El rapero advirtió que no permitiría otro arresto fácil ni una golpiza. “Te voy a entregar mi cuerpo, me voy a dejar matar, pero no me vas a esposar más a las buenas”, dijo. “No soy un terrorista, soy un artista que defiende los derechos de la gente”, aseguró.

Osorbo opinó que los represores querían que respondiera con violencia física ante los arrestos, pero él no se dejaría provocar ni golpearía a ningún policía, aunque tampoco se dejaría arrestar con docilidad.

“Te voy a proceder con arte, hermano (…) y no voy a dialogar contigo absolutamente nada”, sostuvo el artista, que mostró las huellas de golpes en su cuerpo después de las agresiones de las autoridades el sábado y el domingo.

Al comienzo de la trasmisión, Osorbo, integrante junto a Otero Alcántara del Movimiento San Isidro (MSI), surgido a partir del rechazo al Decreto Ley 349 para regular la libertad de expresión en la isla, convocó a solidarizarse con la huelga de hambre de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Para el artista urbano, el gobierno cubano estaba ordenando detener activistas más conocidos en la capital con el propósito de desviar la atención sobre la protesta de los miembros de la UNPACU, ya que estos desgraciadamente no contaban con la misma visibilidad.

De igual modo, recordó que José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, al igual que los demás huelguistas en la sede de la organización opositora, sufrieron un violento acto de repudio y son acosados por las autoridades tras intentar entregar ayudas a la comunidad de Altamira, en Santiago de Cuba.

“Les pido por favor a la gente que no salga, porque mientras sigan las detenciones, no vamos a poder visibilizar en redes sociales lo que sucede en Santiago de Cuba”, señaló.

Este lunes, Osorbo expresó su agradecimiento hacia los cubanos que el domingo se plantaron en el barrio de San Isidro frente a la sede del MSI en apoyo a los activistas reunidos allí, mostrando su descontento ante las decisiones del gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

“Gracias a todo el que apoya. Siento todo el apoyo y el cariño estén donde estén. Todos los mensajes que me mandan. Gracias al barrio de San Isidro por hacer Historia y no permitir el abuso policial. Gracias al cubano que rompió el miedo y hoy es más libre. A todo el que esta súper conectado con todos los movimientos en contra de este régimen. Gracias”, dijo.