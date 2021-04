Maykel Osorbo, San Isidro y el miedo al negro

Me fui a dormir anoche con esta imagen. No recuerdo nada parecido en los 62 000 milenios que parece que ya ha durado la Revolución. La policía impotente ante una manifestación de pueblo, incluyendo una cantidad a primera vista desproporcionada de mujeres, niños y jóvenes, casi todos negros o mestizos, y un grupo de líderes, en este caso personificados en Maykel Osorbo, desafiando no sólo a la policía sino a la maquinaria represiva del régimen al completo. Una imagen icónica y emocionante para cualquiera que apoye o siga la lucha por la libertad de Cuba.

Pero además de icónica, una imagen fresca, inteligente, de gente que no sólo los tiene bien puestos sino que además sabe lo que está haciendo: Osorbo dándose cuenta al momento del potencial simbólico de las esposas y usándolas para arengar a la gente, y el Funky y Luis Manuel incorporándose al performance con la naturalidad que les da el ser verdaderos artistas populares. "Díaz Canel singao" es música celestial, porque no lo dice uno ni tres, sino un grupo de cubanos de a pie frente a la policía. Y los represores, por una vez, no saben qué hacer, ahí parados como pescao en tarima, desconcertados ante la única fuerza que nunca han experimentado: la del famoso pueblo unido.

Imagen compartida por César Pérez sobre lo ocurrido este domingo en Cuba

Y entonces me desayuno conque muchos que se dicen opositores o que apoyan la lucha contra el régimen están lamentando que la cosa fuera tan callejera, tan vulgar, tan negra. Me imagino que prefieren que Osorbo le espete a la policía un soneto alejandrino estilo Víctor Hugo, con hemistiquios perfectos y la censura siempre donde va, como un reloj. Y si es posible que los desarme con un par de haikus bien sutiles. Y que en vez de salir sin camisa se ponga una guayabera planchada.

¿Quizás la gente debería gritar "Díaz Canel, singado"? Pero este es el Osorbo que ha estado en cana de verdad, no por un ratico, que la policía lo acosa todos los días y que un día antes había recibido una paliza, que hace unos meses se cosió la boca. Es el Osorbo que además sabe perfectamente dónde está y qué clase de lenguaje y de imágenes resuenan con la gente que está ahí para poner el cuerpo por él. Y entonces me salen estos cubanos fisnos, ilustrados del Versailles a decirme que es una onda chusma, que no son Payá o José Martí. Uno dice literalmente "que me causan más miedo que respeto". Si esto no es el "miedo al negro" que con tanta eficacia usaron los españoles para asustar a los blancos separatistas diciéndoles que Cuba iba a volverse otro Haití, o "Tiburón" Gómez para justificar la masacre de los Independientes de Color, que venga Dios y lo vea.

Comemierdas. Pero mientras tanto el MSI y la UNPACU, negros y blancos siguen plantados, hablando en alejandrinos de hambre o a gritos en la calle. Martí y Payá, me parece por lo poco que sé de los dos, los hubieran apoyado a muerte.