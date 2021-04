Seguridad del Estado cita a matrimonio cubano por expresar sus ideas políticas

Un matrimonio cubano residente en La Habana fue citado por el jefe del sector y un agente de la Seguridad del Estado, para este miércoles a las 10:00 de la mañana a una entrevista con la contrainteligencia.

El martes, justo el día de su cumpleaños, Liana Hurtado llegó a su casa, donde la esperaba el oficial de la policía, quien inmediatamente la mandó a parar la directa que la mujer hacía con su teléfono celular.

"Aquí no sirve la grabación. En primera, yo soy un oficial que me respeto. Primera vez que vengo aquí a su casa. Es por una orden", dijo el agente.

Ante la protesta de la pareja, el agente de la Seguridad les dijo que el motivo de la citación se les diría cuando ellos fueran a la entrevista.

"Yo no sé por qué me citan porque yo no he hecho nada", replicó Liana.

El oficial de la policía estaba particularmente preocupado por la transmisión de la mujer por Internet. También les aclaró que no era su órgano el que los estaba citando y que él solo había ido allí acatando órdenes.

"Esa grabación para mí no surte efecto, somos seres humanos, yo vine aquí con las mejores intenciones del mundo. Yo soy el jefe de sector en la cuadra, me dan una orden de la jefatura, yo la cumplo. Yo no vine aquí con malas intenciones ni a acusarlos de nada. Es una simple aclaración, a lo mejor es una equivocación", explicó.

La pareja aseguró que acudiría a la citación, pero recalcó que tenían el derecho a pensar cómo quisieran.

"Para que quede claro. Yo pienso como yo estimo conveniente, yo pienso como yo quiera y en el momento que yo quiera. Contra usted no tengo nada, ha venido en buena forma y yo lo atiendo, pero para lo sepa. Es mi derecho", subrayó.

"Pero no en contra mía", precisó el jefe del sector.

"Estamos convencidos de lo que está pasando y de lo que puede pasar, pero no metan a la policía en esto. Al final yo cumplo órdenes", precisó.

Liana Hurtado es muy activa en sus redes sociales. En su perfil de Facebook acostumbra a publicar denuncias de acciones represivas de las autoridades contra activistas políticos y contra la población en general.

En un video subido después a su muro de Facebook, expresó rotunda que si la Seguridad del Estado pretende multarla por alguna de estas publicaciones, ella ni siquiera recogerá el comprobante de la multa, mucho menos la pagará.

"Quiero que sepa todo el mundo que no tengo miedo. Es 'Patria y Vida' y yo pienso como me da mi gana. Es 'Patria y Vida' y de ahí nadie me va a sacar. Con ellos no tengo que dialogar absolutamente nada", afirmó.