Régimen cubano vuelve a detener a la profesora Alina Bárbara López por manifestarse pacíficamente

El régimen cubano detuvo nuevamente este jueves a la profesora y activista Alina Bárbara López Hernández cuando intentaba llegar al Parque de la Libertad de Matanzas para realizar una manifestación pacífica, como ha hecho de forma sistemática cada día 18 desde marzo de 2023.

La detención fue denunciada públicamente por su hija, quien escribió desde el perfil de su madre en Facebook que Alina fue interceptada y trasladada a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Playa.



“Acaba de ser detenida y llevada a la estación de PNR de la Playa mientras intentaba llegar al parque. Liberación inmediata”, alertó, pidiendo apoyo y difusión.

Ultimátum público y amenaza de represión

Poco después, la hija de la intelectual publicó un nuevo mensaje en el que advirtió que, pese a encontrarse convaleciente por una enfermedad viral, se presentaría públicamente si su madre no era liberada en el plazo de una hora y media.



“Si en una hora y media mi mamá no está en casa, estaré aquí con mi bata blanca y el cartel en blanco. Vamos a ver qué tal les sienta a los del gobierno. Y si tratan de impedirlo van a tener que matarme”, escribió, fijando como límite las 10:30 a.m. y exigiendo la libertad inmediata de Alina Bárbara López.

El mensaje generó alarma entre activistas y usuarios en redes sociales, que denunciaron el riesgo físico y psicológico al que es sometida la familia de la profesora.

Una protesta anunciada y amparada en la Constitución

Horas antes de su detención, Alina Bárbara López había anunciado públicamente su intención de manifestarse, apelando al derecho constitucional a la protesta pacífica.

“Como cada día 18 desde marzo de 2023, estaré mañana jueves, entre las 9 y las 10 de la mañana, en el Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas ejerciendo el derecho constitucionalmente establecido a manifestación pacífica”, escribió.



En su mensaje, López denunció el sistema de exclusión política instaurado por la élite gobernante en Cuba y afirmó que la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, ha decidido plantarle cara al poder despótico y exigir derechos y libertades.

Migración, represión y presos políticos

La profesora también vinculó su protesta con el Día Internacional del Migrante, recordando que Cuba vive un éxodo masivo y sostenido provocado por la falta de esperanzas y libertades.

“Somos una nación desangrada por el éxodo constante. Somos familias escindidas y adoloridas por la nostalgia”, escribió, llamando a convertirse en factor de cambio para evitar que las nuevas generaciones vean la migración como única salida.

Su mensaje concluyó con una exigencia clara: “¡Libertad para nuestros compatriotas presos por motivos políticos!”.

Reiteración del patrón represivo

La detención de Alina Bárbara López se suma a un patrón reiterado de arrestos arbitrarios, hostigamiento y vigilancia contra activistas, intelectuales y ciudadanos que intentan ejercer derechos fundamentales en Cuba.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones que el régimen criminaliza la protesta pacífica, ignora las garantías constitucionales y utiliza la represión preventiva como herramienta de control social.

Hasta el momento, el régimen no han emitido información oficial sobre la situación de la profesora.