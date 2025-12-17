Secuaz de Fidel Castro ahora vive en Las Vegas con residencia permanente

Vídeos relacionados:

Mario Pérez Márquez, exdirector de la Escuela de Instructores de Arte “Eduardo García Delgado” de La Habana y figura clave del programa estatal de formación cultural impulsado por Fidel Castro, vive actualmente en Las Vegas tras haber ingresado a Estados Unidos por la frontera sur en 2022 y obtener residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, según denuncias de exalumnos y activistas.

Un artículo de Martí Noticias revela que tras décadas al servicio del régimen, Pérez Márquez abandonó Cuba y cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022.

Actualmente reside en Las Vegas, Nevada, donde vive con residencia permanente obtenida bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Según Martí Noticias, tras su llegada a territorio estadounidense el exfuncionario eliminó de sus redes sociales publicaciones y fotografías que lo vinculaban al castrismo, en un aparente intento de borrar su pasado como servidor del aparato ideológico del régimen.

Pérez Márquez, nacido en 1963, fue durante más de una década uno de los rostros más visibles del aparato cultural e ideológico del castrismo.

Su cargo, según los propios medios oficiales, le fue “encomendado” directamente por Fidel Castro con el objetivo de “formar instructores de arte comprometidos con la Revolución”.

Durante años fue celebrado por el régimen y recibió la Distinción Miembro de Honor de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y participó en numerosos actos oficiales junto a dirigentes del Partido Comunista, el Ministerio de Educación y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Su gestión, sin embargo, dejó un recuerdo amargo entre muchos de los jóvenes que pasaron por su escuela. Exalumnos y activistas lo describen como “déspota y adoctrinador”, responsable de imponer disciplina militar y castigos ideológicos en una institución que combinaba enseñanza artística con propaganda política.

“Era un ferviente antiimperialista, crítico de Estados Unidos en todo. Fiel a Fidel Castro, de quien decía ser amigo. Y mira hoy dónde está”, declaró desde La Habana el periodista independiente Adelth Bonne Gamboa, quien fue alumno del centro.

Bonne relató en redes sociales que Pérez Márquez aplicaba castigos colectivos por no asistir a desfiles oficiales y penalizaba a los estudiantes que cuestionaban el contenido político de las clases.

“Nunca se me olvida cuando nos obligó a cantar el himno nacional a menos de tres grados de temperatura. Murmuramos del frío, y como castigo nos dejó sin pase el fin de semana”, recordó.

El caso de Pérez Márquez se suma a una lista creciente de exdirigentes, jueces y funcionarios del régimen cubano que han emigrado a Estados Unidos aprovechando las vías humanitarias o los beneficios migratorios que ofrece la legislación estadounidense a los cubanos.

Entre los más recientes figuran la jueza villaclareña Melody González Pedraza, acusada de condenar a jóvenes manifestantes del 11J, y Arelys Casañola Quintana, exdirigente del gobierno en la Isla de la Juventud, ambas detectadas en suelo norteamericano en 2025.