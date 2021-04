Familia cubana se planta por varios días frente a la Embajada de Cuba en EE.UU. en apoyo a UNPACU

Una pareja de cubanos con dos hijos pequeños se ha plantado durante cinco días frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos en apoyo a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que hoy cumplen 19 días en huelga de hambre.

“Día 18 de la huelga de hambre de la #UNPACU. Cesen el asedio policial. La solidaridad no es patrimonio del poder. #renunciapcc #DerechoatenerDerecho #CubaDeTodos #EstamosConectados #m27n #MSI”, publicaron los jóvenes en redes sociales.

La necesidad de mostrar su solidaridad ha llevado a esta pareja de cubanos a plantarse con carteles, música y volantes frente a la sede diplomática del régimen cubano en Washington. Junto a sus hijos pequeños, la pareja ha hecho visible la situación que padecen los activistas de la UNPACU en un enclave estratégico para la dictadura.

Aram Zaldívar y Mirlis Reyes decidieron protestar frente a la Embajada cubana porque no pudieron quedarse impasibles viendo lo que está sucediendo con los activistas. Detenciones arbitrarias, cerco policial, represión violenta y actos de repudio en los que se han lanzado desde piedras hasta excrementos, hirieron la sensibilidad de estos cubanos que resolvieron plantarse con sus hijos y sus mensajes frente a los representantes del régimen.

En las directas que diariamente ha realizado, Zaldívar ha repetido constantemente su mensaje de que “el Estado no puede tener el patrimonio de la solidaridad”. En los carteles que hicieron para su protesta se pueden leer mensajes como: “La dictadura cubana ejerce terrorismo de Estado sobre sus ciudadanos. Patria y Vida”.

“Es fascista el cerco a la UNPACU. Somos muchos cubanos los que protestamos en todo el mundo por lo que está pasando”, dijo Zaldívar en una de sus directas. “El deseo de ayudar a los demás nos pertenece a todos. La responsabilidad por la vida de los huelguistas es de la dictadura”, añadió el joven.

En declaraciones a CiberCuba, la pareja confirmó que se han estado plantando frente a la Embajada cubana durante los últimos 5 días. “Iremos mientras los huelguistas sigan reclamando sus derechos y siempre que el trabajo nos lo permita”, aclararon.

La protesta ha encontrado apoyo entre los residentes de la ciudad que pasan frente a la sede diplomática, ya sea en autos o caminando. “La gente del DC toca el claxon en apoyo… Nos ponemos a bailar para que se note… y porque la oposición es de amor y pacífica. Además, repartimos volantines”, contaron a esta redacción.

“La UNPACU está haciendo una huelga de hambre para reclamar el derecho a ser solidario. Caballero, la dictadura se cae construyendo democracia, aprendiendo como ciudadanos a reclamar nuestros derechos”, avisó Zaldívar, jurista de formación.

“Yo también creía que Cuba no era una dictadura. Ahora sé que lo es… y malvada”, reconoció el joven dando ejemplo con su caso a tantos cubanos que ahora dudan sobre la verdadera naturaleza del régimen.

“Es momento de que cada uno, en su pequeño espacio, diga ¡está bueno ya! No somos ex cubanos, no somos antipatriotas por actuar así. En el futuro de Cuba, incluso viviendo fuera, podremos votar, contribuir a construir un país mejor… Hemos tenido dos dictaduras que nos han impedido construir la República. Es momento de que todos aportemos, de que seamos solidarios”, declaró Zaldívar.

En sus directas se escucha la música que reproducen a través de altavoces y se puede ver a los niños jugando y bailando. “La Cuba del futuro va a ser divertida, llena de alegría y con posibilidades de soñar. No va a ser la Cuba gris de ahora. Ese sistema no puede contra el amor”.

“La solidaridad no es patrimonio del poder. No puedes decir quién puede dar caramelos o comida, o atender a los necesitados. Díaz-Canel es culpable, pero el PCC también. Da igual como llamemos a Díaz-Canel. Él es un mandado, pero el partido tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado en Cuba”, señaló el joven.

“Construir la democracia es el reclamo de estos tiempo. Tenemos que educarnos como ciudadanos y reclamar el derecho a tener derechos. Esto es Patria y Vida hasta que tengamos democracia”, aseguró Zaldívar en nombre de una familia que ha plantado su dignidad frente a las narices del régimen en Washington para solidarizarse con la UNPACU.