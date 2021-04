Madre cubana a Díaz-Canel: "Nunca lamentó la muerte de mi hija y mi nieta por negligencia médica"

La madre cubana Isabel Cristina Cabello López le respondió al gobernante Miguel Díaz-Canel que nunca había ofrecido las condolencias por la muerte de su hija y su nieta, luego de que este enviara un mensaje por el fallecimiento de los dos bebés recién nacidos el pasado 7 de abril en la provincia de Guantánamo.

"Nunca lamentó la muerte de mi hija de 18 años y mi nieta por negligencias médicas corroboradas, ni me contestó a mis reclamos a usted. Y cuando viene a Santa Clara no me permiten salir de la casa y vivo al lado del PCC provincial", le dejó saber a Díaz-Canel la doctora Isabel, de 60 años de edad, quien perdió a su hija y a su nieta en el 2015 y que no ha parado de exigir justicia.

Su respuesta llega luego de que el gobernante cubano lamentara en su cuenta oficial de Twitter el fallecimiento de los bebés, luego de administrarles un antibiótico en el servicio de neonatología del Hospital General Docente “Dr. Agostinho Neto”.

"Lamentamos consecuencias de evento reportado el pasado 7 de abril en el servicio de neonatología del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, de la provincia de Guantánamo, asociado al uso de un medicamento. Nuestras condolencias a los familiares de los niños fallecidos", dijo Díaz-Canel.

Beatriz Bia Cabello López, de 18 años, y a su bebé Sinaí Pozo Cabello, hija y nieta de Isbael, respectivamente, murieron en el Hospital Materno Mariana Grajales, de Santa Clara, debido a la indebida atención que recibieron en ese centro médico.

A raíz de los reclamos y exigencias de Isbael para pedir justicia por sus familiares, el gobierno cubano como represalia decidió devolverla a la Isla desde Venezuela, donde se encontraba prestando sus servicios como parte de una misión médica.

Hasta el día de hoy Isabel Cristina Cabello López pide justicia por la muerte de su hija y su nieta. El pasado mes de marzo, le expuso en Twitter al Dr. Roberto Morales Ojeda, Viceprimer Ministro de Cuba, pruebas de la negligencia médica contra su familia.

"Luego de ser la víctima, te desacreditan, te atacan. PROHIBIDO OLVIDAR. La historia un día será bien contada. Sigan creyendo que el pueblo los quiere y los sigue. Morales Ojeada, INDOLENTE", dijo Isabel.

Al mensaje de condolencias de Miguel Díaz-Canel también han reaccionado otras personas que han padecido historias de negligencia médica en Cuba.

"Yo soy un caso de Guantánamo que los médicos de ese hospital en el año 1989 querían matar, por una negligencia, y mira ahora, gracias al esfuerzo de mi madre y a los médicos del William Soler, estoy vivo", relató un cubano.

Otros usuarios le dijeron al presidente cubano que no solo ofreciera condolencias, sino que era necesario que el Ministerio de Salud Pública iniciara una investigación de las causas del incidente.

¿Y los responsables de tan grave negligencia médica? ¿A las madres y familiares, se les indemnizará? “COMO ES GRATIS LA MEDICINA” ¿todo queda ahí? Que lástima. En España la medicina también es pública y la negligencia médica se investiga y a los familiares se les indemniza", respondió otro cubano.