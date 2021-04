Activistas y periodistas reciben el domingo sitiados por la Seguridad del Estado

Varios activistas cubanos amanecieron sitiados y bajo arresto domiciliario este domingo por agentes de la Seguridad del Estado.

"La represión, la violación de nuestras libertades, culturales y de toda índole, siguen siendo la principal herramienta de sumisión forzada de un gobierno abusivo como el que impera hoy en la isla. Amanezco sitiada por la Seguridad del Estado y la policía política", denunció la activista AfrikReina.

"¿El delito en cuestión? Gestar una Cuba próspera y alegre, en nuestro presente y por nuestro futuro: nosotres SÍ queremos una Cuba "con todos y para el bien de todos", aseguró.

También se encuentran bajo arresto domiciliario el artista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y le han restringido la movilidad al rapero Maykel Osorbo y a una veintenas de artistas y activistas más.

"¿Hasta cuándo la vigilancia contra Luis Manuel?", protestó la periodista María Matienzo.

"Hoy se cumple una semana de estar sitiado y en prisión domiciliaria sin un delito ni fiscal alguno me ha dado una orden judicial. Veremos hasta cuándo es la represión yo sigo transformando la violencia en arte", dijo el propio Otero Alcántara.

La periodista independiente Luz Escobar, del diario 14ymedio, también alertó que este 11 de abril un muchacho que se identifica como agente de la Seguridad del Estado le dijo que no podía salir.

"Le pregunté las razones y me responde que no sabe. Le pido que me muestre su carnet y me enseña uno que tiene en letras rojas las siglas: DSE. #InformarNoEsDelito", sostuvo.

Desde Santiago de Cuba reportaron que la Empresa de Comunicaciones ETECSA había cortado el servicio de telefonía e internet a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y demás activistas que se encuentran en la sede de la organización opositora.

La periodista de CiberCuba, Iliana Hernández, también amaneció esta jornada con vigilancia en la esquina de su casa para impedir que se desplace. La patrulla 635 se mantiene con un oficial custodiándola.

"Otro día más sitiada. No les basta con la cámara que tengo en la esquina", dijo Hernández.

La periodista denunció que lleva todo el fin de semana sitiada, y la detención de la cual fue víctima el pasado 8 de abril cuando caminaba con sus amigos por la calle Obispo de La Habana.

Durante uno de los arrestos domiciliarios de este fin de semana, Iliana Hernández decidió enfrentarse a los represores: "Luego no quieren estar en la lista de los violadores de los derechos humanos y mira la patrulla allí. Tenemos derechos a expresarnos, hasta cuándo es esto. Este año los tumbamos, pa' que sepan", dijo.