Cubana denuncia maltrato policial a su hijo: Lo golpearon, le torcieron el brazo y le dieron un puñetazo

Una madre cubana residente en Estados Unidos denunció que su hijo, que vive en Santiago de Cuba, fue objeto de maltrato policial y presuntamente recibió golpes y amenazas por presuntamente incumplir las medidas de confinamiento dispuestas para hacer frente al coronavirus.

Los hechos ocurrieron en la noche de este domingo, cuando Álvaro (20 años) se encontraba frente a casa de su abuela conversando con amigos. Según cuenta su madre, China López Pieri, en ese momento pasó una patrulla y se lo quiso llevar detenido por incumplir el confinamiento.

Ante el desacuerdo del joven, que manifestaba estar en casa de su abuela y no estar haciendo nada malo, tres policías –según le contó un familiar a su madre- le golpearon, le torcieron el brazo en una llave y le dieron un puñetazo en el pecho.

Por lo que se desprende de su relato, hecho público a través de una directa de redes sociales, los agentes de la policía se llevaron detenido a Álvaro en la patrulla y le amenazaron con “meterle un tiro” si intentaba salir de la estación policial.

“Mi hijo es un niño bueno que nunca sale de casa ni se mete en problemas”, defendió López Pieri, a quien nunca le “ha gustado la política, porque es algo muy cochino”. Pero, viendo el abuso del que ha sido víctima su hijo, consideró que era oportuno lanzar un mensaje a través de sus redes sociales para denunciar a la dictadura.

“Cuba es una cárcel… Estamos peor que en tiempos de Batista… No puedes hablar… menos mal que ahora existe internet”, dijo López Pieri en su directa, dejando patente su enfado con la forma en que las fuerzas represoras del régimen cubano utilizan la pandemia para violar impunemente los derechos de las personas.

Además de lo sucedido con su hijo, López Pieri compartió otra anécdota que ilustra el abuso de la policía contra los jóvenes cubanos. Para ello, relató lo sucedido con un primo suyo que está a punto de ser procesado y encarcelado por el delito de “propagación de epidemia”.

“Las colas no son propagación de epidemia. Pero jugar fuera de tu casa dominó, sí”, criticó López Pieri. Según contó, un primo suyo que estaba jugando dominó fuera de su casa fue detenido y sancionado por el susodicho delito.

Días más tarde, su primo decidió irse a relajar con unos amigos a la Playa de Aguadores. Mientras estaban jugando pelota al aire libre, llegó la policía y los detuvo nuevamente por el mismo delito.

Por ese motivo, la policía lo amenazó con procesarlo por reincidencia, en cuyo caso podría ir a prisión. Por todo ello, López Pieri estaba desesperada e indignada ante lo que consideraba injusticias y abusos de poder por parte de las autoridades.

“Han matado niños con antibióticos, un policía violó a una niña… y no pasa nada. Nadie asume responsabilidades por eso… Me sorprendo con la pasividad de los cubanos. Ahora mismo había una huelga de hambre en Santiago y la gente no quiere enterarse”, lamentó López Pieri

“Basta ya de doctrina. Cada uno tiene su forma de pensar y de ver las cosas. Es hora de que Cuba sea libre. ¡Patria y Vida!”, exclamo esta madre cubana que hizo un llamado a la resistencia de los cubanos frente a los abusos.

En días recientes, Estados Unidos señaló a Cuba como uno de los países que han intensificado la represión aprovechando el pretexto de la pandemia de coronavirus. La imposición de elevadas multas y el despliegue de efectivos que actúan impune y violentamente han levantado sospechas sobre las intenciones reales de las autoridades al aplicar esta política.