Crece el descontento por tiendas en MLC en Cuba: "Los del gobierno se burlaron de nosotros"

La expansión de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) por todo el país ha generado una nueva ola de crítica contra esta modalidad de ventas en el comercio interno no disponible para la mayoría de la población cubana que se muestra ofendida en las redes sociales.

Una publicación en Facebook del usuario Barraza Alberto cuestionó “la decisión unilateral de imponer las tiendas en MLC” mientras el resto de las tiendas que ofertan productos en moneda nacional “han quedado desabastecidas en su totalidad” y considera un fiasco y una burla el ordenamiento económico.

“Los del gobierno no solo se burlaron de nosotros una vez más, sino que les ha gustado tanto el lucro que tienen con esas tiendas en la moneda del super criticado imperio, que siguen convirtiendo los pocos establecimientos que quedan en CUP y haciendo crecer más la desigualdad entre los muchos que no pueden acceder a ellas”, escribió.

Barraza aclaró que los pocos que sí pueden acceder a la moneda fuerte no es “porque su salario se lo permita, sino que un familiar le pueda enviar”. En este sentido, fustigó el descrédito en la prensa oficialista hacia “los que un día tuvieron que dejar atrás a sus familiares, a los que atravesaron selvas y mares, a los colaboradores que no pueden entrar a Cuba hasta pasado los 8 años”, mientras el discurso oficial no cuestiona ni obstaculiza el dinero que estos cubanos envían a Cuba. Un dinero que, según Barraza se usa para beneficio de la clase dirigente “para mantener sus arcas llenas, arcas que garantizan sus viajes, sus buenas vidas. ¿¿Acaso se puede ser más DESCARADOS e HIPÓCRITAS??”, agregó.

Captura de Facebook

A mediados de julio de 2020, Miguel Díaz-Canel aseguró en una Mesa Redonda que el Gobierno mantendría “a un costo tremendo” las ventas en moneda nacional y que se iban a priorizar productos de primera necesidad. También habló de vincular emprendedores a la producción y venta de muebles ropa y calzado y que parte de lo recaudado en las tiendas en MLC se destinaría a la industria nacional. De igual modo, convocó a sus directivos a arremeter contra los revendedores y los coleros.

Nueve meses después, la situación ha empeorado y el desabastecimiento es crítico. “Ya no encuentras un par de zapato, un pulóver, un jabón, una pasta dental, un champú, un caramelo, una galletica, un refresco, ¡NADA!, solo existen ahí”, dijo Barraza refiriéndose a que la venta de estos productos solo está disponible en MLC.

Barraza, que apuesta por el fin del socialismo en Cuba en su publicación, dice querer “una Cuba justa, donde tu sacrificio sea recompensado, donde con tu salario puedas cubrir tus necesidades básicas”.

A los que culpan a los Estados Unidos de todos los males de Cuba, el usuario les pregunta: “¿Los que pusieron estas medidas, fueron los de afuera? ¿Los que te han vuelto más pobres, fueron los de afuera? ¿Los que continúan lucrándose del pueblo a costa de su miseria, fueron los de afuera? ¿Los que te dijeron que las tiendas en MLC eran momentáneas, fueron los de afuera?”

Varios comentaristas en su publicación parecen apoyaron los argumentos de Barraza y le compartieron su apoyo. Marilyn Martínez dijo querer comprar con su dinero, con el que devenga por concepto de salario y “no con el dinero por el cual cumplieron sentencia muchos cubanos que comercializaron con él” y señaló que la situación descrita por Barraza en su publicación “ha creado mucho descontento”.

Edelma Perdomo Santiesteban precisó que también las tiendas que venden productos en MLC están desabastecidas “y cuando sacan algo las colas kilométricas y el coronavirus no importa para nada”. Sin embargo, imponen multas “después de la 7 de la noche si andas en la calle”, por lo que “esto ya no se entiende”, sentenció en referencia al riesgo de contagio en las colas que parece preocupar menos a las autoridades que la violación del toque de queda establecido como medida de contención al Covid19.

Rosmery Viera de la Cruz le dio la razón a Barraza, y recordó “la mesa redonda cuando se dio la información”, aludiendo al anuncio oficial antes mencionado y agregó que "el gobierno está quedando muy mal".

“Yo tuve la oportunidad de entrar a una tienda en MLC y salí indignada con la falta de respeto, en la tienda había cantidad de cosas que, por supuesto, en moneda nacional no podemos comprar porque no hay", dijo Diana Díaz Ramírez y admitió estar “muy decepcionada con esta situación que estamos viviendo”.

Vivian Mayra Garcia Serpa se manifestó preocupada por los niños y los enfermos cubanos cuyas familias no reciben remesas en MLC que ni “tomar un helado” podrán, dijo. “Queremos vivir con el sudor de nuestra frente, no con el sudor de los enemigos del frente”agrego.

Para Yaimi Hernández “es demasiado que tus hijos lloren por hambre y que no tengas que darle porque todo esta en MLC y hay que ver los precios”, dijo la usuaria quien considera que todo “es abusivo”.

Antes, la cubana Amanda Santana Rizo compartió en la misma red social su primera experiencia de compra en una tienda en MLC en La Habana, a la que pudo acceder gracias a un regalo de 100 dólares de un amigo que vive fuera del país. Sus tribulaciones para adquirir una tarjeta en MLC y los elevados precios de los alimentos también encontraron eco en la solidaridad y apoyo de los internautas que interactuaron con su publicación. Los 100 dólares se volverían nada ante los paquetes de pechuga a 73 dólares y el salmón a 58.

Las tiendas en MLC han generado una avalancha de críticas en la población que en su inmensa mayoría no dispone de esta moneda ni tiene quien le haga depósitos bancarios desde el extranjero para poder adquirir productos de primera necesidad. En fecha reciente otro grupo de cubanos tomaba las redes para expresar su descontento: “Vergüenza debería darle al gobierno. Primero dijo que solo se venderían cosas importadas y todo lo que se vende es nacional, o si no, contenedores que traen de todo. ¡Un dolor indignante es lo que se vive aquí!”

En octubre de 2020 el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró en otra Mesa Redonda que las tiendas en dólares serían “una medida transitoria, que se ajusta al contexto actual y es necesaria pero no deseable, que está cumpliendo un objetivo ajustado al momento que está viviendo el país", enfatizó.

Casi tres décadas atrás se había dicho lo mismo tras la despenalización del dólar en 1993. La temporalidad anunciada entonces mutó en el recién extinto CUC y ahora retorna al dólar incorporando libras esterlinas, euros y otras divisas fuertes bajo el término de moneda libremente convertible.