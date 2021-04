Antes de jubilarse, Raúl Castro designa a Álvaro López Miera al frente de las FAR

Raúl Castro Ruz designó este jueves al general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, como nuevo ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), mediante un acuerdo del Consejo de Estado, indicaron fuentes oficiales en La Habana.

López Miera, que cumplirá 78 años en diciembre, se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General y sustituye en el cargo, "por renovación" al también General de Cuerpo Ejército, Leopoldo Cintras Frías, en el puesto desde 2011, y cuya labor ha sido reconocida por el Consejo de Estado de Cuba en su comunicado sobre el relevo en la cúpula militar.

El relevo en la máxima jefatura del ejército cubano se produce en víspera del inicio del octavo congreso del gobernante partido comunista de Cuba, y aunque aún no se ha informado quien será el nuevo jefe de estado mayor, la promoción de López Miera podría indicar que el gobierno teme una revuelta popular incontrolable, como avanzó el opositor Guillermo Coco Fariñas en una entrevista con CiberCuba.

López Miera podría "hacer de árbitro" entre los dos clanes militares enfrentados internamente, el sector que controla la economía exterior mediante GAESA y los guardias que adminsitran el consumo interno, conocidos como el grupo del "arroz con frijoles", dijo a CiberCuba un exministro jubilado, que pidió no ser identificado.

"La cuestión es ver cómo afrontará el general López Miera la bronca entre guardias y las crecientes críticas que generan las actitudes y corrupción del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, lío en el que Polito (Cintras Frías) no se quito meter", apuntó.

Fuentes en La Habana discrepan sobre el ascenso a General de División del ex yerno de Raúl Castro Ruz, que se habría producido en diciembre pasado, pero no ha sido comunicado oficialmente y CiberCuba no ha podido confirmarlo con funcionarios de GAESA y ETECSA, que aseguran haberlo visto siempre "vestido de civil".

Las previsiones oficiales contemplan que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sea designado nuevo Primer Secretario del PCC el próximo domingo, pero persiste la incógnita en quien sustituirá a José Ramón Machado Ventura, como segundo al mando en el partido, puesto para el que suenan Víctor López Gaute, Roberto Morales Ojeda y Mercedes López Acea.

El nuevo ministro de las FAR es hijo de republicanos españoles exiliados en Cuba, de ascendencia asturiana, y desde joven se vinculó casi familiarmente con Raúl Castro Ruz y Vilma Espín Guillois, al incorporarse -con 14 años- al II Frente Oriental Frank País, donde se desempeñó como maestro de niños campesinos.

Formado en la artillería y graduado de la academia Voroshilov, en la antigua URSS, ocupó diversas responsabilidades como jefe de tropas en Cuba, Angola y Etiopía; en 1997 fue ascendido a General de División y nombrado Viceministro y Jefe del Estado Mayor General de las FAR, cargo que conservó hasta este jueves,

En 2001, fue ascendido a General de Cuerpo de Ejército y, conservando su puesto de jefe de estado mayor, fue nombrado Viceministro Primero de las FAR; es miembro del Buró Político del gobernante partido comunista, diputado a la Asamblea Nacional y ostenta la condición de Héroe de la República de Cuba.