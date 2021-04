Ocho muertos tras un tiroteo en un almacén de FedEx en Indianapolis

Al menos ocho personas murieron en un tiroteo en un almacén de la empresa de mensajería FedEx en Indianápolis este jueves por la noche, según reportaron medios locales.

Se cree que el atacante se suicidó, dijo la policía.

En conferencia de prensa, la oficial Genae Cook del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, aseguró a los periodistas que la policía había llegado al lugar poco después de las 11 p.m., en respuesta a un informe de que se habían realizado disparos. Se encontraron con un "incidente de tirador activo" y había "varias personas con heridas que coincidían con heridas de bala", dijo.

Más tarde, este viernes por la mañana, las autoridades añadieron que ocho personas habían muerto en el incidente, sin incluir al pistolero, que creían que se había suicidado.

La oficial Cook dijo que al menos otras cinco personas habían sido hospitalizadas con heridas, incluida una en estado crítico. Otros dos fueron tratados en el lugar y puestos en libertad. Ningún agente de la ley resultó herido.

Las autoridades están trabajando para identificar al tirador.

El almacén de FedEx donde ocurrió el tiroteo está en el lado suroeste de la ciudad, cerca del aeropuerto. La salida de la autopista fue bloqueada por vehículos policiales.

El oficial Cook pidió a las personas que no habían podido ponerse en contacto con familiares que trabajan en FedEx que se reunieran en un Holiday Inn Express a una milla del almacén, y agregó que los representantes de la oficina del capellán del departamento de policía estarían allí para ayudarlos.

Según la prensa local, aproximadamente a las 2:45 a.m. del viernes, el ambiente era sombrío en el hotel, donde unas 110 personas esperaban ansiosamente noticias. Los empleados de FedEx no pueden usar sus teléfonos en el almacén, por lo que los que los familiares no habían tenido noticias de sus seres queridos.

En la madrugada, varios tuiteros difundieron imágenes del reencuentro de los familiares con sus seres queridos, que resultaron ilesos en el incidente.

Un reportero de WRTV, una estación de Indianápolis, publicó una entrevista en Twitter con un hombre que dijo que había estado en las instalaciones cuando estalló el tiroteo y luego vio un cuerpo en el suelo.

WISH, otra estación local, citó a un empleado del almacén, Jeremiah Miller, diciendo que había escuchado hasta 10 disparos después de terminar su turno.

“Esto me hizo levantarme y mirar por la puerta de entrada, y vi a un hombre con una metralleta de algún tipo, un rifle automático, que estaba disparando al aire”, dijo Miller a la prensa. "Inmediatamente me agaché y me asusté y la madre de mi amiga, ella entró y nos dijo que nos metiéramos en el auto".

Otro testigo explicó a la cadena afiliada local Fox 59 que su sobrina estaba sentada en el asiento del copiloto de su vehículo cuando el atacante abrió fuego contra ellos. La mujer recibió una bala en un brazo y está siendo tratada en el hospital pero no es grave.

En las últimas semanas ha habido un repunte de tiroteos en Estados Unidos. El ocurrido el pasado 22 de marzo en un supermercado de Colorado, con 10 muertos, el que más víctimas mortales ocasionó.

Una semana antes, el 16 de marzo, en Atlanta un hombre mató a ocho personas en diversos ataques a locales asiáticos de masajes.