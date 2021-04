Los vídeos por los que podrían haber encarcelado al Gato de Cuba en Villa Marista

Yoandi Montiel Hernández, conocido popularmente como El Gato de Cuba, fue apresado por la policía política de la isla acusado de hablar mal del gobierno y del presidente, e instigar a las personas a que salgan a protestar a la calle. Las acusaciones se basan en vídeos publicados por el cubano en sus redes sociales.

El Gato está condenado a 6 meses de prisión en Villa Marista, antes de ser trasladado a una cárcel, presuntamente al Combinado del Este. La Seguridad del Estado lo seguía por sus publicaciones, en particular por vídeos en que desafía a Miguel Díaz-Canel y a la policía política y que han sido usados como argumento para la detención de Montiel.

En una de las directas del Gato por Facebook, al ritmo de la canción Diazca, de Silvito el Libre y Al2 el Aldeano, con el coro "¡Diaz-Canel singao!", el Gato dice que los cubanos no se van a trancar y que lucharán por sus derechos, contra las medidas restrictivas que impone el Gobierno.

"No nos vamos a trancar, es pa` arriba del problema. Sal por la Mesa Redonda ahora mismo y di `Caballero acaben de virarse pa yo pirarme´ Para uno hacer lo que tiene que hacer. Los guardias ahora mismo, los policías chiquiticos esos, están recibiendo órdenes y no se dan cuenta de que son títeres", dijo Montiel en su mensaje.

El cubano argumenta que los dirigentes políticos abandonarán el país y cuando el pueblo salga a la calle acabará con el régimen dictatorial y con la policía represora.

"A toda la policía y a los de la Seguridad los voy a torturar si los cojo. Deja que esto reviente. Estamos aquí. Los veo demasiado mandaos que nos van a trancar a no sé qué hora. ¿Cómo tú vas a hacer? Cuando te trancan en el yuma te llevan la comida a la casa. ¿Cómo tú vas a mantener a 11 millones de muertos de hambre? Porque aquí está todo el mundo muerto de hambre", dijo el Gato refiriéndose a las medidas radicales anunciadas por Díaz-Canel ante el auge de casos de coronavirus en La Habana.

Antes de esto el joven había hecho otra directa en la que atrapa a una rana y la nombra Díaz-Canel. La entrevista, y al preguntarle si puede ser "un buen presidente" mueve la cabecita del animal en sentido negativo y le dice: "Oye no digas eso delante de las cámaras".

El personaje se hizo habitual en las directas del joven que llegó a decir que no quería que le pusieran comentarios de que hace maltrato animal porque según indicó, "Migue" es su ranita y él la quiere. "Esa rana yo le puse el nombre en la Oficoda y vive en mi casa", indicó en broma.

La Seguridad del Estado primero intentó intimidar a El Gato de Cuba e incluso, según él mismo contó, llegaron a proponerle que trabajara como agente, argumentándole: "necesitamos hombres como tú". A lo que el Gato indicó: "Están apretando. Proponerme eso a mí!".

Luego vinieron las detenciones arbitrarias y posteriormente las amenazas contra su madre, quien se ha mantenido activa reportando a través de las redes sociales de El Gato, sobre la situación del joven.

"Ellos quieren que yo me calle, que me apague, pero yo no me voy a callar. Han mandado mensajes de incógnito, que me calle. ¿Quién no sabe cómo trabaja la Seguridad del Estado?", dijo la mamá del youtuber, María Álvarez en una directa por la red social Facebook y aseguró que seguirá transmitiendo por todos los canales posibles hasta recuperar a su hijo.

La petición en Change.org para exigir la liberación inmediata de El Gato de Cuba está a punto de superar este fin de semana las 10 mil firmas, a apenas 72 horas de su lanzamiento. Está dirigida al Gobierno cubano y a Miguel Díaz-Canel, refiere que el youtuber "ha sido encarcelado injustamente por su forma de pensar".