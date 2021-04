Cubana consigue que Inmigración le entregue su pasaporte para viajar a EE.UU. a recibir atención médica

La joven cubana Mercy Olivera, ex integrante de la agrupación infantil La Colmenita que padece atrofia muscular espinal, recibió su pasaporte de manos de las autoridades migratorias cubanas y podrá viajar a Estados Unidos a recibir atención médica.

“Ya tengo mi pasaporte. Gracias a Dios por todo. Gracias a Alex Otaola, voz incansable de la verdad que ayuda a los desprotegidos y enfermos de Cuba”, declaró Olivera al salir de las dependencias oficiales donde le fue entregado su pasaporte.

Olivera, de 35 años, padece una enfermedad degenerativa que la mantiene conectada a una máquina de oxígeno. La joven, residente en Bauta, en la provincia Artemisa, había solicitado el pasaporte en varias ocasiones, pero este le había sido negado por las autoridades sin una explicación.

La joven padece de atrofia muscular espinal (AME) tipo dos, enfisema pulmonar, asma bronquial e hipertensión arterial. Vive en una casa en precarias condiciones y su situación médica es cada vez más compleja debido a la escasez de medicamentos en Cuba.

A finales de marzo, Mercy se declaró en huelga de hambre hasta que las autoridades le entregaran su pasaporte, como único recurso para protestar por la prohibición de salida del país que le impuso el gobierno cubano.

Aunque nunca se le comunicó de manera oficial, Olivera permanecía “regulada” por compartir opiniones críticas sobre el régimen cubano en redes sociales, así como denuncias de situaciones relacionadas con la salud de su difunto abuelo y de ella misma.

Afortunadamente, a comienzos de abril la joven dejó de estar regulada por el gobierno y podrá tramitar una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos a recibir atención médica, tal y como viene solicitando desde hace un tiempo.

Finalmente, Olivera ya tiene su pasaporte. “¡Agradezco mucho a Dios por todo lo que me da! ¡A mi ángel Alexander Otaola, que nunca ha dejado de alzar su voz por los que sufren! Por mí sin descanso. ¡Hay que ser Agradecida a los miles de hermanos solidarios que sin descanso día y noche me han cuidado y han sido mi VOZ! Que Dios les recompense por todo”, publicó Olivera en su página de Facebook

El caso de Mercy Olivera ha movilizado la solidaridad de muchas personas dentro y fuera de Cuba. Uno de los que más visibilidad le ha dado a sus denuncias ha sido el influencer Alex Otaola, quien ha tratado el caso de Olivera en su programa en varias ocasiones.

Maykel Osorbo y otros miembros del Movimiento San Isidro también han estado apoyando la causa de esta joven cubana que lucha por recibir tratamientos médicos que le permitan llevar una vida digna.

"Yo no quiero sobrevivir, quiero vivir y no hay una razón lógica para que yo no pueda tener mi pasaporte. Lo he estado reclamando hace meses y no hay justificación. No hay una causa, que no sea hacer daño", declaró Mercy cuando se encontraba reclamando a las autoridades cubanas su documento para poder viajar y tratar sus dolencias en Estados Unidos.

“Si he compartido con ustedes mis momentos de tristeza, angustia, dolor y desánimo; también quiero compartir este momento de alegría”, manifestó la joven este miércoles al recibir su pasaporte, al mismo tiempo que agradeció a todos los que le han dado apoyo y muestras de cariño, entre los que mencionó a dos jóvenes cubanos, Ángel y Yadira, que sin conocerla personalmente se movilizaron para ayudarla al conocer su caso a través de las redes.