Surinam niega entrada a cubanos que llegaron en vuelo con escala en Panamá

Las autoridades de Surinam negaron la entrada a ese país a varios cubanos que arribaron a esa nación en vuelos procedentes de Cuba.

Según trascendió en Facebook en grupos de hispanos en Surinam y en perfiles de internautas, varios grupos han sido afectados por un endurecimiento de las medidas migratorias de esa nación.

Alrededor de 19 personas del vuelo Cuba-Surinam del 28 de marzo fueron devueltas a Panamá, donde habían hecho escala.

En un video colgado por el internauta Javier Noblet Domínguez una de las cubanas afectadas contó que el pasado 28 de marzo las autoridades del país les impidieron ingresar y ni siquiera les preguntaron a dónde se dirigían, únicamente les retuvieron los pasaportes y les ordenaron regresar a Panamá.

"Es una falta de respeto lo que están haciendo con nosotros. Nos van a deportar sin darnos una explicación, sin nada, nos cogieron en un grupo al azar y nos están deportando porque quieren, porque no estamos haciendo nada, porque no hemos hecho nada ilegal, sacamos los pasajes, lo tenemos todo bien, y lo que quieren hacer es deportarnos sin darnos una explicación. No son capaces de mirarnos a la cara, de darnos una explicación, nada", comentó una cubana con indignación.

Posteriormente, el martes, los regresaron a Cuba en otro vuelo.

En el post de Facebook de Hispanos en Surinam, donde comunicaron el hecho, varios foristas confirmaron la noticia. La hermana de una de las afectadas, contó que les retiraron los pasaportes.

"Les dijeron que debían ir el martes próximo, solo eso. No les dijeron más nada. El cónsul cubano se reúne hoy con migración", dijo a inicios de semana."Mi hermana voló el 28 y le retiraron el pasaporte, hoy se lo deben de dar, veremos si es cierto", añadió después.

Uno de los internautas comentó que la negativa de entrada se debía a las respuestas dadas por los cubanos que no pudieron demostrar que estarían en ese país como turistas y fueron considerados posibles migrantes.

Al parecer, en dos o tres ocasiones las autoridades de Surinam han tomado esta medida de devolver a quienes persiguen llegar hasta Brasil o dirigirse a otros territorios.

Los comentarios aluden a otro grupo que habría intentado entrar a Surinam el 30 de marzo y también fue regresado a Cuba.

El influencer Rob Morales comentó en una transmisión en Youtube que Surinam ha endurecido los requisitos para permanecer y transitar por su país debido al incremento en las rutas ilegales que parten desde ahí hasta Estados Unidos.

Las autoridades exigen una dirección de la estadía del visitante en Surinam, los documentos actualizados y un mínimo de dinero en efectivo.

"Se intensificará la vigilancia sobre personas u organizaciones involucradas en actividades ilícitas de migración y de trata de personas. Surinam no ha cerrado su frontera, pero refuerza sus controles migratorios para garantizar una migración segura y legal", dijo.

Entre las regulaciones migratorias para ciudadanos cubanos se encuentran una rigurosa revisión de los documentos, incluyendo pasaportes: "Te lo pueden quitar".

Por otra parte, el requisito financiero mínimo por pasajero se ha actualizado a $1,000: "Tienen que venir con $1,000. Con efecto inmediato, eso es ya, ¿bien? Flight Always hace hincapié en que estas regulaciones son establecidas por las autoridades de inmigración".

En 2023, el gobierno de ese país anunció que exigiría visado para cubanos, debido al abuso de los viajes sin visa a Surinam por parte de ciudadanos de la Isla.

En julio de 2022, Surinam eliminó el requisito de visa para viajar a ese país, con el objetivo de incrementar el turismo y la inversión extranjera. algo que se logró en un 90 %, el resto solo lo utilizaba como escala para continuar hacia otro destino, intensificando la crisis migratoria centroamericana.

