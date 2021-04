Intentan desalojar a una madre embarazada con dos niños en Ciego de Ávila

La activista Dairis González Ravelo denunció el intento de desalojo de una madre embarazada con dos niños, ocurrido en la intersección de la calle Castillo y Agramonte, en Morón, Ciego de Ávila.

González se presentó en un local del Estado donde habita una madre de bajos recursos con sus pequeños, porque las autoridades de Morón procedían a desalojarlos.

En las imágenes se puede ver a los menores sentados en la cama observando en silencio y con desconcierto cómo un grupo de personas querían sacarlos de lo que es su hogar.

"No salgas, que el gobierno te busque dónde meterte. ¡No te dejes sacar!. Todas ellas viven bien, en casas buenas", gritaba González desde la calle a la madre que intentaban desalojar. Se refería en sus palabras a las funcionarias que pretendían convencer a la embarazada de abandonar el local con sus hijos.

La activista señaló que las mujeres dirigentes que procedían al desalojo, no conocen los problemas del pueblo porque viven en buenas condiciones a partir de robarles los recursos a los necesitados. Estas ciudadanas empujaron a González, la golpearon e intentaron quitarle el teléfono para que no pudiera transmitir en directo el acto de desalojo.

"No salgas, todo lo que te dicen son falsas promesas. En este país todo son falsas promesas", gritaba González. La activista contó que lleva 5 años con su casa en pésimas condiciones constructivas y que los funcionarios le prometieron 500 bloques que no existen. Sin embargo, en el territorio no parar de construir y según ella indica cualquier cosa, menos viviendas.

González denunció la pasividad de los vecinos y dijo que por eso está el país tan mal, porque nadie apoya, ni reacciona ante las injusticias del Estado. Señaló que los funcionarios deberían ser multados por aglomeración de personas pues todos se metieron dentro del local para intentar convencer a la madre de que saliera con sus hijos.

La calle poco a poco comenzó a llenarse de hombres (vestidos de civil) que se acercaban a observar y permanecían en silencio, atentos a lo que ocurría.

Entre los funcionarios que estaban presentes en el desalojo estaba la Directora de la Vivienda, el Secretario del PCC, la subdirectora de la Vivienda, la Delegada y la directora de la Construcción en Morón.

Una persona le dijo a la activista que "Estados Unidos paga muy bien los escándalos", a lo que González respondió: "A mí no me paga nadie. Esto lo hago porque no soy carnera y he venido aquí a apoyarla. A mí no me paga nadie".

González explicó que el local del Estado pertenece al INDER y estaba abandonado, pero al ser ocupado por la mujer con sus hijos, los funcionarios no tardaron en intentar desalojarla.

Tras transmitir estos vídeos en directo el esposo de González informó a la reportera de CiberCuba Iliana Hernández que activista Dairis González Ravelo había sido golpeada y detenida por la policía política.

Según indicó, esta semana ya habían hecho lo mismo con otra familia. El primer desalojo ocurrió el 18 de abril, en la calle Callejas.

La policía política cubana detuvo el sábado a González y a su pareja, el activista Armando Pompa. Ambos caminaban con un cartel hasta la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Morón para exigir sus derechos.

González ha denunciado en otras ocasiones los desalojos cometidos por funcionarios de la localidad. En 2020 contó cómo intentaban sacar a 15 familias que vivían en un viejo hotel abandonado de la ciudad, situado en la calle Coronel Hernández, donde residían niños y personas enfermas.