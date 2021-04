Joven condenado a cadena perpetua en Cuba es aislado en una celda a pesar de estar mentalmente enfermo

Autoridades de la prisión Kilo 8, en Camagüey, aislaron en una celda al joven condenado a cadena perpetua Leandro Cerezo Sirut, a pesar de presentar afecciones en su salud mental, vómitos con sangre, y pérdida de peso corporal, informaron sus familiares a Martí Noticias.

El Jefe de Prisión le comunicó a la tía del joven, Marisol Otamendi, que el recluso recibe atención psiquiátrica, pero debe ser aislado por protocolos del sistema carcelario cubano. En una llamada telefónica entre Martí Noticias y la madre de Leandro, María Victoria Sirut, radicada en Las Vegas, Estados Unidos, la mujer comentó:

“El jefe de la prisión le hizo una llamada a mi hermana, Marisol Otamendi. Según él, tenía a Leandro al lado, se lo puso al teléfono y las únicas palabras que le dijo fueron que no tenía ánimo de hablar. Mi hermana no reconoció su voz, no sé si por lo deteriorado que está o porque realmente no era él”, explicó Marí Victoria, enfermera de profesión, a quien Estados Unidos otorgó refugio político.

“Mi hermana le preguntó al oficial por qué lo habían puesto en celdas de castigo. Y él contestó que es un protocolo de la prisión, que cuando el recluso no come, aunque sea porque esté vomitando sangre, o tenga un problema de salud, tiene que estar en aislamiento”, añadió la mujer.

La madre Leandro asegura que compañeros de prisión de su hijo han revelado a familiares, en conversaciones, que el joven “ha dejado de alimentarse, vomita sangre, está extremadamente delgado, y se comporta de una manera inusual”. Según palabras de los reclusos, Leandro “aparentemente ha enloquecido”.

Leandro Cerezo Sirut cumple cadena perpetua por intentar secuestrar una aeronave para escapar del país en 2007, cuando tenía apenas 19 años.

El joven, junto a otros compañeros, intentó alzarse en armas en la Unidad Militar de Tanques 1448-1011 “Rescate de Sanguily”, ubicada en la localidad de Managua, Arroyo Naranjo, mientras realizaba el Servicio Militar Obligatorio.

El grupo de jóvenes intentaba secuestrar un avión en el Aeropuerto Internacional José Martí con el objetivo de abandonar el país la noche del 27 de abril de 2007. A dos de ellos los atraparon inmediatamente y contaron todo.

Leandro Cerezo, Yoan Torres, Alain Forbes, Karel de Miranda y Rider Lescay fueron condenados por diversos delitos en un tribunal militar. En el caso de Leandro, pesaban sobre él los cargos de “Infracción de las normas relativas al servicio de guardia”, “Deserción”, “Salida ilegal del territorio nacional”, “Robo con violencia en las personas”, “Asesinato” , “Actos cometidos con artefacto explosivo o mortífero, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias”, “Toma de rehenes”, “Actos contra la seguridad de la Aviación Civil y los aeropuertos” y “Lesiones”.

Cerezo Sirut y Yoan Torres Martínez fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que Karel De Miranda Rubio a 30 años, Alaín Forbes Lamorú a 25 y Rider Lescay Veloz a 15 años.

Dos años después de los hechos, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional declaró a los 5 jóvenes como presos políticos. Cuban Prisoners Defenders también los incorporó a la lista de presos políticos.