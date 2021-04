Cubano Juan Pin Vilar: Intentaré que mis hijos y los hijos de sus hijos se vayan de este país

El realizador audiovisual cubano Juan Pin Vilar criticó a la prensa oficial cubana en el ejemplo del diario Granma y aseguró, refiriéndose públicamente a Raúl Castro, que intentará que sus hijos y sus nietos se marchen de Cuba debido a “su falta de libertades”.

“De todo corazón, salud, disfrute a sus nietos y bisnietos, pero con todo respeto”, escribió Vilar en su perfil de Facebook: “Yo intentaré que mis hijos y los hijos de sus hijos se vayan pal carajo de este país que es soberano en su falta de libertades, que es independiente en su abrumadora mediocridad, que fue hermoso en su abundante corrupción”.

El cineasta y director de programas televisivos, que ha sido parte del grupo 27N, acompañó sus palabras con la imagen de un post del periodista uruguayo afincado en Cuba Fernando Rasvberg: “Frente a quienes dirigen la prensa [oficialista] cubana, Raúl Castro dijo que en ella persiste el triunfalismo, la estridencia y la superficialidad”.

Vilar afirmó a su vez: “Lo dije: El periódico Granma hunde y hundirá al yate Granma”.

Y emplazando al nonagenario militar que el viernes pasado informó su renuncia (a favor del presidente Miguel Díaz-Canel) al cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, dijo: “Claro, con todo respeto, General es fácil decirlo cuando ya no se tiene que asistir al trabajo”.

“La soga al cuello queda para otros...”, agregó Vilar, “porque después de ver la serie humorística infantil sobre la historia del Partido que transmitió la televisión cubana, y el meme institucional de Somos Jóvenes explicando el swing que tiene el Presidente [Díaz-Canel], créame General, necesitaremos snorkel para volver a respirar la brisa y el terral en esta tierra hermosa que ojos humanos vieron”.

Ya el documentalista había manifestado una opinión similar a la del citado post: "Para todos los que tienen de 18 a 21 años: no le hagan caso a los economistas que están escribiendo. La mayoría lo hace desde el whisky y la geografía extraña. Váyanse pa´la pinga de este país... todo lo demás es muela intelectual y pasadera de mano”.

“Este país se acabó, se fue a la mierda y no va a levantar ni a jodía por las razones que sean", sentenció en su página de Facebook en julio del año pasado.

Ciertamente, después de los sucesos del 27 de noviembre de 2020, Vilar afirmó: “Siempre creo que el diálogo es el camino. el diálogo [de artistas y activistas con el gobierno] es el camino en la medida en que es un diálogo, no un monólogo”.

“Nadie me va a inducir a hacer una obra contra Cuba, ni que desestabilice este país; pero nadie me va a inducir una obra a favor de Cuba que yo creo que desestabiliza a este país. Yo creo que lo que pasó ahí en el Ministerio de Cultura no solo era en favor del diálogo, era en favor de la estabilidad de este país”, dijo en su momento Vilar a la revista independiente Periodismo de Barrio.