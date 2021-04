Anamely Ramos: "El video del allanamiento de San Isidro es de los peores sobre la violencia de Estado en Cuba"

La activista cubana Anamely Ramos afirmó que el video del reciente allanamiento policial a la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en La Habana Vieja, es de los peores sobre la violencia de Estado desatada en Cuba contra todo aquel que piense distinto.

Ramos, de profesión curadora de arte, compartió una declaración en sus redes sociales en la que alaba el trabajo del artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, a quien la Seguridad del Estado arrestó cuando realizaba un performance en su vivienda, que sirve de sede al MSI.

"A las 4:20 pm debe haber salido por sexto día consecutivo Luis Manuel Otero y debe estar detenido. Este video y todas mis horas en apoyo a su determinación y a la nuestra. El camino de la libertad no tiene retorno", comentó la joven en su muro de Facebook.

"El video que hizo Luis hablando de sus obras y de qué es lo que quiere reclamar, en este caso al salir todos los días, da la medida del desamparo en el que nos encontramos, produce una tristeza profunda ver la situación de Luis y de todos los cubanos, pero también admira la determinación de una persona que está dispuesta ir hasta el final por que no nos sigan robando nuestros derechos", aseguró.

La joven, quien se encuentra en México cursando estudios de Antropología, recalcó que el arte es el origen y el fin del activismo político y comunitario de Luis Manuel, gracias al cual el Movimiento ha logrado empoderarse en San Isidro como un espacio de libertad.

"El arte para Luis es la posibilidad de estar vivo y de regenerar la libertad en pequeños espacios, en pequeñas acciones que puedan salir de él y que puedan reconectar a los demás", aclaró.

"Esas obras de Luis son la expresión de nuestras pérdidas, de nuestros anhelos, de aquello que no podemos conseguir, de las familias separadas, de los presos políticos, de esos barrios donde no hay comida, donde no hay medicamentos, donde todos nos vemos obligados a sobrevivir", añadió.

"Las obras de Luis reúnen todo eso, reúnen a las personas en torno a ellas, por eso se convierten en sí mismas en espacios políticos", precisó.

Ramos llamó a hacerles frente al régimen, "replicar esos espacios de libertad, de la manera que podamos y con toda la responsabilidad de la que seamos capaces".

"El poder no cuenta con ese poder de reinvención, no cuenta con lo importante que puede ser sobrevivir y entender, y tener dentro de uno ese dolor y ese volcán a punto de explotar", concluyó.

El lunes la integrante del Movimiento San Isidro compartió nuevas imágenes del asalto a la casa de Luis Manuel Otero por parte de las autoridades, que además rompió todas las obras del artista.

"Nunca he sentido tanta repulsión en mi vida. Y mira que ya me han tocado experiencias fuertes. Todos los cubanos deberíamos ver una y otra vez este video. Purgar con él tantos años de abusos de poder. También debería proyectarse en las sedes de los organismos internacionales, en las universidades, en las sedes diplomáticas, las agencias noticiosas", dijo Ramos.