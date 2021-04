Alexis Valdés sobre huelga de hambre de Luis Manuel Otero: Simboliza la desesperación de mucha gente en Cuba

El humorista, actor y presentador cubano Alexis Valdés considera que la huelga de hambre y sed que hace el activista Luis Manuel Otero Alcántara es una muestra de la desesperación que se vive en Cuba.

"Luis Manuel Otero Alcántara ha vuelto a comenzar una huelga de hambre. Y yo sufro un poco con él como sufrimos por empatía con todo ser humano que sufre. Y lejos de las opiniones, de si uno está a favor o en contra, a mí me produce una gran pena. Porque eso simboliza la desesperación de mucha gente de mi tierra que no encuentra salida. Porque su acto desesperado es el reflejo de un tiempo desesperado de mi país", dijo Valdés en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Captura de imagen Facebook Alexis Valdés

Tras ello Valdés lamenta que Cuba no pueda ser un país de respeto al otro y de tolerancia y en cambio lo sea de imposición. "¡Qué pena! Qué tristeza de país. Seguir arriesgando la vida de gente con talento y corazón. ¿Por qué no podemos tener un país de diálogo, de tolerancia, de encuentro, de diferencias aceptables? ¿Por qué un país de imposición? De una idea, de un concepto que no satisface a todos. ¿Por qué todo ha de ser trágico, si somos una hermosa isla del Caribe tocada por Dios?" se preguntó Valdés.

En su texto menciona, además, el daño que ha hecho en Cuba la locura del "ego humano" y señala que atenta contra los jóvenes cubanos como Otero que no encuentran espacio para expresarse en el país donde nacieron y donde quieren vivir.

"¿Cuándo en Cuba se podrá tener una sociedad abierta, tolerante, y respetuosa de las ideas y la expresión de los otros? A pesar del mal tiempo voy a seguir con esperanza. Esa no se puede perder o lo perdemos todo", recuerda Valdés a sus seguidores.

Este domingo Otero comenzó una huelga de hambre y sed en reclamo de sus derechos ciudadanos, violentados por el régimen cubano de manera recurrente, en especial en los últimos días, tras el violento allanamiento a su casa en San Isidro y robo y detstrucción de sus obras.

El artista y líder del Movimiento San Isidro aseguró que estaba cansado de recibir amenazas y de los continuos actos de represión del Estado contra él.

"Por eso mismo, voy a pasar los días en huelga de hambre y de sed. No voy a permitir que nadie venga a verme, no quiero que nadie me llame", dijo en sus redes sociales.

Otero, quien ha denunciado amenazas del gobierno contra activistas y opositores, señaló que se plantea una lucha a muerte en la que "o sobrevive el régimen o sobrevivimos nosotros". El activista se mantiene en su domicilio, bajo una continua vigilancia policial que limita sus movimientos.

El humorista Alexis Valdés, ha mostrado su reconocimiento a los activistas y opositores cubanos en múltiples ocasiones. Ha declarado que el país debe avanzar hacia la tolerancia y el respeto entre compatriotas y hacia verdaderas fórmulas de democracia y que, en ese sentido, lo mínimo que puede hacer por quienes luchan en Cuba es ofrecerles todo su apoyo.

Así lo hizo cuando la huelga de hambre de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en noviembre el 2020.

"Por eso entrevisté a Luis Manuel Alcántara, Junior García Aguilera, Maykel Osorbo. Había también una campaña mediática en Cuba, horrible, difamando de ellos, denigrándolos y ellos no tenían capacidad de responder a eso", expresó Valdés en entrevista para el programa TN3 de América Tevé.