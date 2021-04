Luis Manuel Otero: "O sobrevive el régimen o sobrevivimos nosotros"

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció este domingo las amenazas del gobierno contra activistas y opositores, y afirmó que se plantea una lucha a muerte en la que "o sobrevive el régimen o sobrevivimos nosotros".

En un audio publicado por un amigo suyo en Facebook el activista contó que hace una semana y dos días está saliendo a reclamar sus derechos, luego de que la Seguridad del Estado invadiera su casa sin ningún tipo de orden y se llevara sus cuadros.

"Estoy en una prisión domiciliaria (hace más de 20 días), estoy dentro de mi casa sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de justificación legal", afirmó.

Post de Luis Manuel Otero Alcántara. Facebook

Dijo que cada día al salir a las 4 de la tarde, es detenido por agentes que vigilan su casa y lo amenazaron con internarlo por loco, así como han amenazado a otros activistas con armarles causas para silenciarlos.

"Ayer me llevaron para la unidad de Alamar, me llevaron alrededor de las 4:20 y el único contacto que tuve con la Seguridad del Estado fue "que si yo iba a seguir", me están tildando de loco, y yo les dije que todos los artistas tenemos algo de loco, pero voy a seguir exigiendo mis derechos", aseguró.

"Me han dicho que Maykel (Osorbo) también lo han golpeado, que no han dejado salir a muchos artistas, esto está cada día más grave, hay que tomarse esto en serio, pero no en serio por la violencia sino también por la seriedad con que vamos a actuar los activistas y opositores", expresó Otero Alcántara.

Comentó que "el gobierno está luchando por sobrevivir dentro de su régimen de opresión, malicia y odio y quiere imponernos a nosotros una lucha de vida o muerte, o sobrevivimos nosotros o sobrevive un régimen que tiene 62 años con un montón de sangre en sus manos, un montón de represión y mucho arte reprimido".

Desde que la Seguridad del Estado allanó la casa del artista el pasado 16 de abril y robó sus obras de arte, Otero Alcántara sale cada día a las 4 de la tarde a reclamar, "ya no solo la devolución de lo que le pertenece, sino y ante todo, su derecho a existir, a vivir sin arresto domiciliario, sin cámaras que lo vigilen, sin acoso de policías o agentes de la seguridad. Sin toda la violencia institucional que le rodea", señala el post donde fue colgado el audio del activista.

Actualmente se encuentra sin acceso a Internet, como otros activistas, por lo que el perfil de Otero Alcántara denuncia esta situación y hace un llamado a la comunidad internacional para que de muestras de solidaridad y respeto por los derechos humanos.

Otero Alcántara aseguró que impondría una demanda al Estado cubano por 500 mil dólares por daños a las obras y ese dinero lo dedicará a crear becas para los niños del barrio San Isidro de La Habana.