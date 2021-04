Cubana pide ayuda para curar una infección bucal a su hijo

Una cubana, residente en la ciudad de Cienfuegos, pide ayuda para tratar una infección bucal en su niño.

En su muro de Facebook, Yacnely Cardoso, una cienfueguera vecina del reparto San Lázaro, publicó fotografías del estado en que se encuentran los labios de su niño después de haber recibido una sutura. Aunque no especifica qué condujo a ese estado infeccioso, sí explica en los comentarios de la publicación que el menor sufrió una rotura del labio inferior y la encía superior, también sugiere que la infección apareció tras el cosido quirúrgico.

“Por favor, necesito cualquier tipo de medicamentos para la infección. Son para mi niño que tiene la boquita destrozada. Por favor, ayúdenme en lo que puedan. Sé que estamos atravesando una dura situación pero siempre se puede”, escribió la joven, suplicante, en su muro de Facebook.

Además, incluyó sus datos personales para facilitar las donaciones.

“Esta es mi dirección y mi número de teléfono: 56659520, CALLE 59 # 7015 entre 70 y 72. CIENFUEGOS, REPARTO SAN LÁZARO, CUBA”, concluye su nota.

Varios internautas se interesaron en la situación del menor. La madre mencionó que el niño puede recibir cualquier tratamiento de antibióticos excepto la ciprofloxacina.

Un internauta que se identificó como estomatólogo, le ofreció asesoría a la madre con la intención de orientarla. Esta le relató que su hijo había sufrido una rotura del labio inferior y de la encía superior tras una caída.

El especialista, radicado en La Habana, le recomendó un ciclo de antibióticos a modo de profilaxis.

“El mejor (antibiótico) sería la amoxicilina, si no es alérgico a la penicilina, pero la cefixima también te sirve. Es un antibiótico como la cefalexina, y ahora no hay de nada, el antibiótico en ese caso de tu niño es profiláctico”, explica el usuario quien le ofreció a la madre del niño cefixima en suspensión, sin embargo, al encontrarse tan distante geográficamente, el traslado del donativo no es factible.

Otra internauta le sugiere a la madre remedios caseros, a partir de medicina verde, para evitar que se agrave el cuadro hasta que aparezca el tratamiento.

“Eso parece ser traumático. Por el momento, que no tienes medicamentos, pon fomentos fríos, buena higiene bucal en lo posible (cepillado), algún enjuague fresco con manzanilla, llantén”, recomienda.

Actualmente, las redes de apoyo en Facebook o Whatsapp constituyen la vía más eficiente para paliar la profunda crisis de medicamentos que azota a la isla. A diario, padres desesperados solicitan antibióticos, analgésicos, o cualquier otro grupo de fármacos para tratar diversos cuadros en sus hijos.

Los tratamientos se consiguen a partir de donativos o trueques. De esta forma, numerosos pacientes en edad pediátrica han sido curados de enfermedades como la escabiosis, que cada vez reporta más casos en la isla.

La escabiosis, o como comúnmente se le conoce: sarna, está afectando a un gran número de niños y adolescentes en Cuba. Personalidades públicas como el humorista Limay Blanco han promovido campañas en las redes sociales para reunir medicamentos como permetrina y poder tratar la enfermedad en los menores que la han contraído.