Omara Ruiz Urquiola: El régimen ha proscrito la humanidad de los cubanos

Tras una conversación telefónica con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente en huelga de hambre y de sed, la profesora Omara Ruiz Urquiola advirtió sobre los peligros de la deshumanización que caracteriza al Gobierno de Cuba.

En la emisión de este lunes de Las mañanas de CiberCuba, Ruiz Urquiola apuntó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Otero Alcántara, sitiado y poniendo su cuerpo como última opción de protesta. Todo, bajo vigilancia policial que impide la entrada y salida de amigos y familiares a su casa, y su propia libertad de circular libremente.

“La preocupación de que está solo, absolutamente expuesto en una casa, como estamos expuestos todos los cubanos, donde ellos pueden entrar, sacarte para la calle, llevarte todo lo que tú tienes. O sea, no tienes nada, no eres nada”, sentenció y dijo compartir con el artista la certeza de que la deshumanización del régimen cubano es incompatible con la vida:

“Pero ya han llegado a un punto en que ellos ya no pueden lidiar con lo que nosotros representamos, ellos no pueden lidiar con la humanidad, con lazos de amistad, con lazos de solidaridad, con códigos que son absolutamente incomprensibles para ellos”.

La razón por la que al poder se le dificulta sentir empatía por los cubanos que alzan su voz, se debe, según Omara, a que los personeros y acólitos del régimen “les extirpan su humanidad, su naturaleza humana”, y ejemplificó con la separación familiar a la que ha sido expuesta el cubano en las ultimas seis décadas.

Específicamente cita un comentario de una oficial del Oriente del país en una de las detenciones en las que fue víctima, hablando de que hacía 10 meses que no veía a su hijo. Al romper el lazo indisoluble entre una madre y su hijo, el régimen lacera el sedimento de toda sociedad que es la familia. Luego, agrega Omara, esta misma oficial es enviada a reprimir a artistas y activistas como Otero Alcántara: “lo detiene, le rompe sus obras, lo mete en un calabozo con delincuentes y lo amenazan”, precisó aludiendo a la pérdida del sentido de la justicia, de “lo que está bien y lo que está mal”.

“No están preparados para lo que nosotros somos y entonces ellos responden con golpes, con cárcel, con agravios con campañas de descalificación”, aseguró.

Ruiz Urquiola dijo sentirse angustiada por la decisión del también coordinador del Movimiento San Isidro de iniciar una huelga de hambre y de sed, y lo cita: “lo que quieren es que yo responda con violencia que me convierta en un delincuente como ellos, que los ofenda”. Y dijo también que Luis Manuel le confesó que, al destruir su obra, “le causaron un dolor que no puede soportar” para humillarlo y arrebatarle su propia identidad. “Si no puedo crear, yo no existo”, volvió a citar Omara.

No es de extrañar que los represores no entiendan “el dolor, la sensibilidad de Luis Manuel por la obra plástica, la sensibilidad, el sentido de la privacidad, de la familia, de los lazos que no se rompen por política”, dijo Omara. Por el contrario, para Omara, prohibir la comunicación entre amigos y familiares es una práctica de larga data del gobierno de la isla, inspirada en la Rusia de los bolcheviques y en la de Vladimir Putin. Todo lo anterior representa “manifestaciones externas, terminales de algo que si está implícito en su concepto: la deshumanización”.

Para Omara, el régimen no se explica cómo, después de 62 años, haya "gente que pelee por vivir con humanidad, porque no se les extirpe esa humanidad. Eso es lo que no pueden entender de Luis Manuel, y por eso lo esquinan, lo llevan hasta el extremo y Luis Manuel responde como ellos no se imaginan”.

Ruiz Urquiola alertó que la actual circunstancia es menos favorable dado el incremento de la represión en la isla, y convocó a los cubanos todos a reclamar ante instancias internacionales de Derechos Humanos y la Unión Europea la no legitimación del régimen de La Habana. En Twitter el reclamo se hará bajo la etiqueta #SOSCuba y estará dirigido a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. "Toca ahora movilizarnos", sentenció.

Luis Manuel se encuentra sitiado e impedido salir de su casa y de recibir visitas desde hace más de una semana. El sábado 17 de abril la Seguridad del Estado allanó violentamente la casa de Otero mientras este desarrollaba una performance junto a su colega África Reina. En el acto, que fue grabado por vecinos de la calle Damas, los agentes confiscaron algunas de sus obras y destruyeron otras, y lo llevaron por la fuerza a una estación de policías, junto con su colega.

Tras ser liberado, Otero intentó reclamar la devolución de las obras incautadas, pero cada vez que salía era objeto de detención. Además, agentes acordonaron el área con dispositivos armados y preparados para detenciones en masa, estacionando vehículos de transporte masivo en las inmediaciones de la casa del artista que sirve de sede al Movimiento San Isidro. Por último, fue despojado de su línea de teléfono y de la conexión a internet por órdenes de la seguridad del estado al Monopolio estatal ETECSA, dejando al artista completamente incomunicado con el mundo exterior.

Decenas de cubanos han sido víctimas del incremento dramático de la represión en Cuba. Unos han sido llevados a prisión, otros se mantienen impedidos de salir de sus casas y algunos han recibido amenazas de muerte por sujetos sin rostro.