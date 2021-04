Convocan a vigilia en apoyo a las demandas de Luis Manuel Otero a las autoridades cubanas

El Movimiento San Isidro Miami convocó este martes a una vigilia en apoyo a las demandas del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien inició el domingo una huelga de hambre y sed para pedir al Gobierno de Cuba el cumplimiento de sus exigencias, entre ellas, el cese de la represión y la devolución de las obras que le fueron robadas.

Otero Alcántara, fundador del MSI, sufrió el pasado 16 de abril un allanamiento de su vivienda, donde las fuerzas represoras destruyeron parte de sus obras y decomisaron otras. El artista, a pesar de permanecer rodeado por la policía, salió a exigir la devolución de las mismas, siendo arrestado en múltiples ocasiones y amenazado de muerte.

“Desde el Movimiento San Isidro, sus integrantes en Miami convocamos a una vigilia para apoyar y exigir las demandas de #LuisManuelOteroAlcantara y así desde nuestros espacios mostrar nuestra solidaridad hacia él a persona sitiada y presos políticos”, dice la convocatoria del MSI en redes sociales.

“La vigilia se llevará a cabo vía Zoom, nos gustaría que todos los que estén interesados en participar nos escriban a nuestro WhatsApp (305) 791-1428 para así darles acceso a la video conferencia. Estamos invitando a que nos acompañen desde cualquier manifestación artística”, explica.

“Luis Manuel no está solo, a pesar del cerco policial y la represión todos hoy sentimos que estamos acuartelados a su lado”, concluye.

El activista se encuentra sin acceso a Internet y, debido a la vigilancia de las autoridades, imposibilitado de que amigos, familiares y vecinos le acompañen de forma pacífica.

Sus demandas son: El levantamiento del estado de sitio en que permanece desde mes de noviembre de 2020; la devolución de sus obras de arte e indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado; el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos las y los artistas cubanos; y quitar las cámaras de seguridad que violentan su intimidad y la de sus vecinos.

“Luis Manuel continúa exigiendo sean cumplidas sus demandas y por tanto se mantiene en huelga de hambre y sed. Su cuerpo se deteriora con cada minuto que pasa. Las secuelas de las huelgas afectan su salud y ponen en riesgo su vida”, señala una publicación este martes en la página de Facebook del artista.

“El Estado cubano es consciente de esto y su respuesta es la violencia, el aislamiento. Luis está solo en su casa en Damas y San Isidro, apenas tiene comunicación con sus amigos y familia, no permiten que nadie lo visite o vele por él”, agrega la misma.

En un audio compartido el domingo, Otero Alcántara aseguró que estaba dispuesto a llevar su manifestación hasta las últimas consecuencias, y no quería que ninguna persona lo acompañara mientras sometía su cuerpo a no ingerir alimentos ni líquidos.

“Amo a todo el mundo y pido disculpas a mi familia y amigos. Es una decisión tomada: No voy a vivir más en una dictadura. Una de las hipótesis es que van a romper la puerta, me van a poner suero. No voy a comer ni a tomar agua. Mi cuerpo sufrirá, caeré en coma. La única forma en que saldré de mi casa es apestando literalmente, que la peste de mi cuerpo sea la de la libertad”, sostuvo entonces.

En noviembre de 2020, el artista junto a otros activistas cubanos emprendió una huelga de hambre y sed que terminó cuando las autoridades irrumpieron violentamente en su casa, sede del MSI en la calle Damas 955, del municipio Habana Vieja.