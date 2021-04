Convocan protesta en Miami el domingo para pedir que abra Embajada de EE.UU. en Cuba

Cubanos residentes en Estados Unidos, a la espera de reunificación familiar, han convocado una manifestación este domingo 2 de mayo para reclamar en Miami que reabra la Embajada norteamericana en La Habana, cerrada desde el 29 de septiembre de 2017.

La manifestación, la segunda de su tipo que se celebra este año en Miami, ya ha sido autorizada por el Departamento de Policía de la ciudad y se celebrará de 11:00 a 12.00 horas, en la intersección de Flager St y SW 17 CT.

Según el permiso habilitado, tiene como objetivo concienciar a las autoridades estadounidenses y a la sociedad en general sobre el sufrimiento de las familias cubanas a la espera de reunificación.

Una de las afectadas por la paralización del proceso de reunificación familiar es Daily Rodríguez, que en un vídeo enviado a CiberCuba explica que lleva seis años a la espera de reunirse con los suyos en Estados Unidos.

"Hemos pasado por todo lo que no imaginamos nunca en la vida que podía pasar. Por eso les pedimos, les rogamos, les imploramos que, por favor, nos ayuden".

Rodríguez entiende que esto no es un conflicto político, sino un tema familiar. "No tenemos nada que ver con la política. No nos interesa", recalcó.

En su opinión, la solución pasa por restablecer los servicios consulares en La Habana o en cualquier otro punto de Cuba. De hecho, recientemente los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart presentaron un proyecto de ley que propone realizar las entrevistas a los familiares a la espera de reunificación en la Base Naval de Guantánamo.

La propuesta cayó como un cubo de agua fría entre las casi 90.000 familias que forman parte del grupo de Facebook Cubanos por la Reunificación Familiar con Estados Unidos porque entienden que la tramitación de una ley lleva mucho más tiempo del que todos están dispuestos a seguir esperando.

También sentó mal al abogado cubano, experto en Inmigración, Willy Allen, que compartió con CiberCuba su pronóstico de apertura de la Embajada de EE.UU. en La Habana entre octubre y noviembre de este año, con el inicio del año fiscal 2022.

Daily Rodríguez explica también en el vídeo enviado a esta redacción que Guyana ya no es una opción viable para los cubanos porque por el tema de la pandemia, no hay vuelos.

"Después que llevamos tantos años esperando por tener una cita consular, ahora esto es injusto. No lo merecemos. Hemos sido pacientes durante todo este tiempo, pero queremos y necesitamos ser escuchados", señaló.

La joven destaca además que quienes están a la espera de visado abogan por la inmigración legal y ordenada hacia Estados Unidos. Sin embargo, los datos que manejan abogados como Willy Allen apuntan a que al menos dos tercios de los migrantes cubanos que llegan a la frontera sur de EE.UU. estaban pendientes de la reunificación familiar.

Por los ataques sónicos

Se estima que 70.000 familias cubanas están inmersos en trámites migratorios interrumpidos hace cuatro años a raíz de los ataques sónicos, que provocaron sordera y diversos daños cognitivos a una veintena de diplomáticos estadounidenses destinados en la Isla.

Un informe de las Academias Nacionales de Ciencia de EE.UU., hecho público el año pasado, achaca esos ataques acústicos a energía de microondas.

Sin embargo, Cuba no reconoce responsabilidad en los hechos y ha hablado incluso de que se trataría de afectaciones provocadas por el canto de grillos y cigarras.

Estados Unidos, por su parte, se niega a que su personal diplomático regrese a la Isla hasta que las autoridades locales no garanticen su seguridad.

Esta situación les llevó a retirar de Cuba a la mayor parte del personal de la embajada de La Habana y a convocar las entrevistas de visados de reunificación familiar primero en Colombia y luego en Guyana.

Desde entonces se ha producido un encarecimiento y una ralentización del procesamiento de concesión visados a cubanos, que se ha visto agravado por la pandemia de la COVID-19 y el cierre de fronteras.

A día de hoy estima que hay 100.000 cubanos a la espera de visa por motivos de reunificación familiar en EE.UU.

Hasta que se destapó la pandemia del coronavirus, los cubanos viajaban a Guyana a pasar la entrevista de los visados. Sin embargo, el cierre de fronteras en la Isla y en Guyana dejaron incluso a ganadores de la Lotería de Visas sin poder entrevistarse y, por tanto, perdieron la oportunidad de emigrar legalmente a Estados Unidos.

El pasado 28 de febrero cubanos residentes en la Florida protestaron en el Dominó Park de Miami para reclamar la reapertura de los servicios consulares de EE.UU. en Cuba.