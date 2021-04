Alarmante falta de camioneros pone en peligro abastecimiento de gasolina en EE.UU. en el verano

La falta de camioneros especializados en el transporte de combustibles pone en peligro el abastecimiento de gasolina este verano en Estados Unidos.

Tras un año con restricciones de movilidad impuestas por la crisis de coronavirus se prevé que en el verano millones de personas comiencen a viajar por carreteras estadounidenses. Sin embargo, han saltado las alarmas al comprobar que un oficio ha quedado debilitado tras la crisis y podría poner en peligro la disponibilidad de combustible.

Encontrar petróleo crudo o gasolina podría convertirse en una tarea estoica, no porque no haya, sino porque no se podrá distribuir al ritmo que exigirá la demanda.

CNN informó que National Tank Truck Carriers (NTTC, grupo comercial de la industria) tiene entre el 20% y el 25% de los camiones cisterna de su flota estacionados de cara a este verano por escasez de conductores calificados.

En igual etapa del 2019 solo estaban inactivos el 10% de los camiones por similar motivo. Los conductores de camiones cisterna escasean en el 2021.

"Hemos estado lidiando con una escasez de conductores durante un tiempo, pero la pandemia tomó ese problema y lo hizo metástasis", dijo Ryan Streblow, vicepresidente ejecutivo de NTTC.

El directivo explicó a la prensa que el problema ha crecido exponencialmente luego de que los conductores abandonaron sus puestos de trabajo el pasado año cuando la demanda de gasolina casi se detuvo por los cierres relacionados con la pandemia del coronavirus.

Algunas empresas optaron por mantener a sus conductores transportando paquetería, o en otras funciones, pero una gran parte abandonó su puesto por jubilación y otros comenzaron en nuevas actividades que les permitieran mantener los ingresos económicos en sus familias.

El problema crece cuando estos puestos de trabajos abandonados no pueden ser cubiertos con facilidad. No cualquier conductor puede conducir un camión cisterna de combustible, para hacerlo deben tener una certificación especial, una licencia de conducir comercial, y semanas de capacitación después de ser contratado.

En la crisis del coronavirus cerraron también las escuelas de conductores, por lo que dejó de formarse el personal para cubrir estos puestos.

El asunto se hace más complejo aún desde enero del 2020 cuando se aprobó una cámara de compensación federal para identificar a los conductores de camiones con violaciones previas por consumo de drogas o alcohol o pruebas de drogas fallidas, lo que eliminó entre 40,000 y 60,000 conductores a escala nacional.

Una de las medidas tomadas para atraer empleados que ocupen los puestos como conductor de camiones de cisternas para transportar combustibles ha sido subir los salarios, pero trae aparejado un aumento en el precio de los servicios a los clientes.

Según indican los expertos consultados, las zonas de vacaciones corren mayor riesgo de escasez de combustible este verano. Ya se han reportado cortes esporádicos en Florida, Arizona y el noroeste de Missouri durante las vacaciones de primavera.

En marzo los residentes en Florida tuvieron un precio promedio de gasolina de $ 2.91 por galón, el más alto desde mayo de 2018. La tarifa representa un aumento de más de 70 centavos desde el inicio de 2021 y 30 centavos solo en marzo.

Las dificultades en la transportación del combustible puede generar una reacción en cadena que termina aumentando el precio de la gasolina y del petróleo. Se estima que este verano podría llegar a $ 3 el galón o superarlo.