Amnistía Internacional lanza "La Llama Eterna" en apoyo al Movimiento San Isidro y la libertad de expresión en Cuba

Amnistía Internacional (AI) ha lanzado la campaña La Llama Eterna en apoyo al Movimiento San Isidro (MSI), cuyo líder, Luis Manuel Otero Alcántara, protagoniza una huelga de hambre y de sed en La Habana.

A través de esta iniciativa AI “pide a las personas artistas y a defensoras y activistas de los derechos humanos de todo el mundo que se unan a la campaña La Llama Eterna, en solidaridad con el Movimiento y artistas independientes del país”.

Un tuit the la organización sin fines de lucro que aboga por la defensa de los derechos humanos, utiliza el hashtag #LaLlamaEterna en las redes sociales para visibilizar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los activistas en Cuba.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado que los miembros del MSI son personas defensoras los derechos que abogan “por una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas”.

“Está claro que el gobierno cubano no se avergüenza de acosarles, detenerles y vigilarles constantemente ante los ojos de la comunidad internacional, pero no están solas y no se dejarán silenciar. Seguiremos movilizando a personas de todo el mundo, incluyendo artistas, para que les apoyen y denuncien estas violaciones de derechos humanos y el trato inhumano y cruel de las autoridades cubanas”, agregó.

La campaña es una colaboración entre la mencionada ONG y el multipremiado artista plástico cubano Erik Ravelo, quien a través de un video conceptual “se inspiró y apoyó en sus compañeros artistas cubanos y en su valentía para resistir las restricciones ilegítimas impuestas por el gobierno cubano a su libertad de expresión”. Entre ellos se encuentran la escritora María Matienzo y el propio Luis Manuel Otero Alcántara.

En el video, varios artistas e intelectuales usan sus medios de trabajo desde la plástica o la literatura, para encender una llama: pinceles, bolígrafos, esculturas y ordenadores son usados como antorchas en nombre de la libertad de creación y en contra de la censura y la represión.

El audiovisual termina con una voz en off citando uno de los fragmentos más emblemáticos de la película El gran dictador (1940), de Charles Chaplin: "A los que puedan oírme, les digo: no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio pasará y caerán los dictadores, y el poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá".

Por su parte, Ravelo explicó que el proyecto "representa la llama de la libertad: una llama que nunca se apaga, una acción contemporánea que nunca termina y que se mantiene viva gracias a nuestra solidaridad con los artistas que defienden la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y, como artistas, nadie debe decirnos lo que está bien hacer o decir a través de nuestro arte".

"Por eso yo, junto con otros artistas en el video, quemamos nuestras herramientas, para construir un paralelismo con lo que el gobierno cubano está haciendo contra los artistas cubanos. Es hora de parar esta represión y respetar la libertad creativa”, dijo Erik Ravelo.

La persecución y las detenciones arbitrarias por “leer poesía y protestar pacíficamente contra los ataques a artistas en los últimos meses”, es, de acuerdo a la ONG, “otro ejemplo de la prolongada agresión del gobierno cubano a la libertad de expresión”.

En el texto de Amnistía Internacional no faltó mención a la protesta del 27 de noviembre de 2020 en el MINCULT, “en la que cientos de artistas se reunieron frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con las autoridades cubanas sobre la cuestión de la libertad artística”. La agresión por parte de Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, a los jóvenes del 27N concentrados dos meses después en el mismo Ministerio.

Amnistía Internacional dijo haber reunido pruebas de que “personas del Movimiento y sus aliadas estaban sometidas a niveles aterradores de vigilancia y se enfrentaban a la detención por parte de la policía y los agentes de la seguridad del Estado si salían de sus casas, lo que podría haber equivalido a un arresto domiciliario en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

También contabilizó treinta casos de persecución y acoso policial y documento la apropiación y destrucción de “algunas de las obras de arte de Luis Manuel Otero Alcántara”. Asimismo, la ONG precisa que “Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de 48 horas en huelga de hambre, en protesta por estos abusos y restricciones a la libertad de expresión”.

En las últimas semanas, la escalada represiva en Cuba en contra de todo el que ejerza sus derechos ha adquirido visos alarmantes: noticias de arrestos ilegales, cercos policiales detenciones arbitrarias, imputación de cargos fabricados y vigilancia constante se han convertido en el día a día de una isla azotada por la pandemia y la crisis económica.

Entre este miércoles y jueves se reportaron mas de una decena de arbitrariedades a jóvenes cubanos que solo quieren salir de sus casas, algunos de ellos aun con paradero desconocido. El gobierno cubano mantiene el cerco policial a Luis Manuel Otero Alcántara, así como los prolongados y asiduos cortes de telefonía e internet para mantener en total incomunicación a quienes se expresan libremente.