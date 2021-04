Luis Manuel Otero 6 días en huelga de hambre y sed: "Me siento mal, me cuesta mucho hablar"

El artista independiente cubano y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra muy débil en su sexto día de huelga de hambre y de sed, luego del allanamiento en su casa y el robo de sus obras por parte de la policía política.

La rapera cubana Afrik Reina relató en su cuenta de Facebook un breve intercambio que tuvo este jueves con Otero Alcántara, cuyo cuerpo se debilita y desgasta a pasos acelerados por la falta de alimento y agua.

La artista lo llamó y Alcántara le respondió, "mientras se le apaga la voz", que mejor solo texto, porque "me siento mal, no puedo hablar más, me cuesta mucho hablar".

Afrik Reina acompañó el conmovedor relato con un mensaje para el artista, que se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la lucha por los derechos humanos y el arte libre en Cuba.

"No estás solo Lou, somos muchos los que vamos contigo, vivos y espíritus, somos tu fuerza y tú la nuestra, somos San Isidro", escribió, acompañado de varias etiquetas como #gobiernogarrotevil y #elartenoesculpable.

Facebook / Afrik Reina

El periodista y escritor cubano, Carlos Manuel Álvarez, también conversó unos minutos con Otero Alcántara este jueves, quien le contestó "en un lenguaje reseco, un tono desértico, palabras áridas que desconocen la humedad o la saliva".

El también director de la revista independiente El Estornudo lanzó una advertencia al Gobierno cubano: "Dictadura, mi amigo no se puede morir. Danos una causa y le pondré mi cuerpo".