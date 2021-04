Héctor Luis Valdés: Dejemos nuestros proyectos a un lado y echemos a andar, Luis Manuel Otero se nos muere

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho pidió a los cubanos dejar sus proyectos personales a un lado, unirse y actuar para salvar la vida del artista Luis Manuel Otero, en su sexto día en huelga de hambre y sed desde su casa en La Habana.

"Juntos somos más fuertes, dejemos nuestras diferencias a un lado y luchemos todos por un futuro mejor", dijo.

Valdés compartió un emotivo texto en sus redes sociales donde recuerda todas las veces que Otero lo ha apoyado a él, y a otros activistas, artistas y personas que han sido víctimas de las arbitrariedades y la represión de las autoridades de la Isla.

"¿Qué me hubiese ocurrido si el día 30 de junio del año pasado, cuando convoqué a una manifestación nacional por el asesinato del joven Jansel Ernesto Galiano, baleado por la espalda a manos de la policía, no hubiese contado con el apoyo de Luis Manuel, Iliana, Esteban y Maykel? Cuál hubiese sido mi destino si ellos no hubiesen estado al lado mío? Evidentemente hubiese sido un Luis Robles o uno más de los presos políticos?, cuestionó.

"Luis Manuel está muriendo, detienen a cualquiera que se acerque a interesarse, cada día el cerco se recrudece más y pocos estamos saliendo a exigir el cese del abuso hacia él. Es hora de que todos dejemos el teclado, los móviles, los post, las directas, las conferencias de prensa y las llamadas; hay que rescatar a Luis Ma y de paso rescatar a Cuba, es hora de crear un cambio, desde lo pacífico pero crearlo, es hora de tomar conciencia, dejar el ego, el endiosamiento a un lado y cerrar filas, él nos necesita", agregó.

Valdés Cocho también pidió a los cubanos luchar para que el líder del Movimiento San Isidro pueda disfrutar de esa sociedad que añora.

"Esto es un llamado a todos; dejemos nuestros proyectos a un lado y echemos a andar; el Luis Ma se nos muere. #LuisManuelNoEstáSolo... hagamos de ese hashtag, una realidad!", concluyó.

Luis Manuel Otero lleva seis días en huelga de hambre y sed para exigir el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su vivienda sin ser vigilado o detenido por la Policía, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por las autoridades el pasado 16 de abril.

La casa del joven artista en Damas 955, sede del MSI, se encuentra sitiada por un fuerte operativo policial que impide a las personas acceder a la cuadra por un supuesto brote de coronavirus en la zona.

Este jueves fueron detenidos los artistas, activistas y amigos de Otero que intentaron visitarlo. La Seguridad del Estado también arrestó a los familiares del joven cuando se dirigían a Damas 955.

En un video que transmitió en vivo hoy el artista, exhortó a la unidad entre quienes quieren un cambio para Cuba: "Las puertas de mi casa están abiertas para el que quiera venir, conversar,. Si quieren venir vamos a unirnos, El régimen no puede con todos nosotros juntos", comentó.

Otero Alcántara, de 33 años, aseguró que continuaría con la huelga si sus reclamos no eran respondidos. "Rompieron mi arte, rompieron mis punturas, mi propiedad intelectual".

"Si este es mi final, legitimando la obra que hemos hecho con el Movimiento San Isidro, voy a regresar. Siempre voy a regresar, se los prometo, en un mosquito, en un pez... Pero si yo no soy capaz de luchar por mis derechos, no soy capaz de luchar por el derecho de nadie", dijo.

A continuación reproducimos el texto publicado por Héctor Luis Valdés en Facebook:

Antes de comenzar el texto quiero advertir que no va dirigido a nadie en específico, lo escribo tras la enorme decepción y la frustración que me ha causado los últimos acontecimientos. Aclarado esto, pues aquí va este llamado redactado hace unos días y creo que es el momento justo para publicarlo.

Desde hace días estoy pensando en como escribir todo el dolor y la rabia que me ha generado los hechos recientes, sé que no soy el más adecuado para redactar este post, pero créanme que lo hago con la total franqueza y desde lo más profundo de mi ser; sino lo hago, tengan por seguro que explotaría. Desde que decidí encaminar mi vida en este sendero espinoso pero justo, solo he dado sacrificios sin esperar reconocimientos, he dado sangre ( LITERALMENTE ), sudor y lágrimas a esta causa que para mí es la más justa y la más bella que pueda existir. Es dura, pero es la nuestra.

He tenido que aguantar la represión, el hostigamiento, las amenazas hacia mí y hacia mi familia, las detenciones, los secuestros, las multas, los cercos policiales; y todo eso por vivir en Cuba y querer generar un cambio dentro de ella. También he tenido que aguantar a la ultra derecha al igual que a la ultra izquierda, a los que piden que lancemos piedras a un carro patrullero desde el exilio y aquí jamás sacaron la mano ni a un taxi, a los que piden intervención militar sin importarles cuántas vidas inocentes se pierdan, a los que exigen una constitución cuando ni tan siquiera se la han leído, a los que sintiéndose dueños de ti, te ordenan que te posiciones cuando aquí la única posición que adoptaron fue la de las guardias cederistas.

He tenido que aguantar la humillación, el chantaje, los actos de repudio, las difamaciones; tanto del régimen, como de los que se dicen luchar por una Cuba para todos y con igualdad de derechos. He tenido que presenciar cómo el ego de unos, prima por encima de otros, cómo el tener un nombre conocido te salva y el no tener ninguno te hunde; casos como esos hay varios y más en los últimos meses. He tenido que ver cómo proyectos personales son más importantes que la vida de un hombre que poco a poco su luz se va a apagando al igual de la poca atención que se da, al pequeño por ciento que salen a brindar apoyo. Son tantas las cosas que he tenido que ver!

Qué me hubiese ocurrido si el día 30 de junio del año pasado, cuando convoqué a una manifestación nacional por el asesinato del joven Jansel Ernesto Galiano, baleado por la espalda a manos de la policía, no hubiese contado con el apoyo de Luis Manuel, Iliana, Esteban y Maykel? Cuál hubiese sido mi destino si ellos no hubiesen estado al lado mío? Evidentemente hubiese sido un Luis Robles o uno más de los presos políticos.

Los medios de información, quienes gracias a ellos nos sentimos un poco protegidos, tienen que tener eso en mente. No necesariamente se tiene que ser víctima de una golpiza o ser protagonista de algún hecho trascendental, para que tú nombre aparezca en los titulares y así generar tráfico, eso pone en tela de juicio la seriedad del medio, igual tienen que tener presentes que esto que aquí se libra, no son las nominaciones a los premios Óscar, sino una batalla que si no tienes una gota de visibilidad, te desaparecen sin dejar rastro; y creo yo, que para eso están los medios de noticias y los periodistas.

Llamemos las cosas como son; sino tienes un nombre, no eres nadie! Cuántas veces la misma Anamely, Maria Matienzo, Omara, Iliana Hernández, entre otras más, han dado a conocer las arbitrariedades hacia personas desconocidas. Por qué no lo hacemos todos? Grupos de facebook como Rescatando Cuba, etc y algunos medios (poquitísimos) también lo denuncian. Porqué no pueden dar cobertura todos? Porque no es trending?

Luis Manuel está muriendo, detienen a cualquiera que se acerque a interesarse, cada día el cerco se recrudece más y pocos estamos saliendo a exigir el cese del abuso hacia él. Es hora de que todos dejemos el teclado, los móviles, los post, las directas, las conferencias de prensa y las llamadas; hay que rescatar a Luis Ma y de paso rescatar a Cuba, es hora de crear un cambio, desde lo pacífico pero crearlo, es hora de tomar conciencia, dejar el ego, el endiosamiento a un lado y cerrar filas, él nos necesita.

Siempre lo ha dicho, juntos somos más fuertes, dejemos nuestras diferencias a un lado y luchemos todos por un futuro mejor, donde exista la izquierda y la derecha, donde las feministas no sean vistas como feminazis, donde el ser homosexual, lesbiana o trans no sea un impedimento para desarrollarte como ser humano y ente libre, por una sociedad donde el expresarte no te convierta en carne de látigo, donde la asociación y el libre movimiento deje de ser un delito.

Esa es la sociedad que desea Luis Manuel Otero Alcántara, luchemos todos y cada uno de nosotros para que pueda alcanzar a disfrutarla. Ese mismo que hoy muere en Damas 955, fue el mismo que estuvo presente cuando el ICRT eliminó un beso gay en una película y se generó la besada, algo que le costó unos meses en Valle Grande. Ese mismo que se indignó cuando asesinaron al joven en Guanabacoa y me ayudó a convocar frente al Yara. Es el mismo del 349 que luchó para que parara la criminalización del arte independiente, el mismo que se acuarteló en noviembre pasado por Denis Solis y el cierre de las tiendas en MLC y el mismo que hoy por hoy exige desde ese mismo lugar, con las pocas fuerzas físicas que le quedan.

Esto es un llamado a todos; dejemos nuestros proyectos a un lado y echemos a andar; el Luis Ma se nos muere. #LuisManuelNoEstáSolo... hagamos de ese hashtag, una realidad!