Comunicado del Movimiento San Isidro sobre Luis Manuel: El gobierno no ha dado señales de deponer su posición

El Movimiento San Isidro emitió un comunicado en el que asegura que hasta el momento el gobierno cubano no ha cambiado de posición frente a las exigencias del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en su séptimo día de huelga de hambre y sed por la reclamación de sus derechos violentados.

"Hasta la fecha el gobierno no ha dado señales de deponer su posición lo cual constituye un violación flagrante a los derechos humanos", dice el comunicado.

"El gobierno ante los ojos de la comunidad internacional se niega a respetar las libertades fundamentales y continúa abusando de su poder. Las detenciones arbitrarias y la represión en contra de quienes pacíficamente manifiestan su apoyo a Luis Manuel han aumentado", agrega.

El MSI agradeció a todos aquellos que se han sumado a exigir la preservación de la vida del artista de 33 años.

"Agradecemos infinitamente la valentía de todas y todos, porque cada vez somos más, protegiéndonos, defendiéndonos como hermanos, en el amor por #Cuba, es allí en donde en estos momentos nos estamos reencontrando", indican.

"Así como Luis Manuel quiere crear y disponer libremente de su arte, así nosotros juntos queremos vivir en paz, sin miedo, sin miseria, sin persecución, como seres humanos dignos, entendiendo que las opiniones diferentes nos enriquecen y que el derecho a la vida es un principio inalienable, ningún cubano ni cubana debe morir por defender una idea", sostienen.

Con su huelga de hambre Otero Alcántara exige el levantamiento del cerco policial en el que permanece, desde el mes de noviembre de 2020, así como la erradicación del estado de sitio como práctica para impedir el libre tránsito de los y las artistas, periodistas y activistas.

También está demandando la devolución de las obras de arte que le fueran robadas, y la indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado a las mismas, además del respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos las y los artistas cubanos.

"El gobierno de Cuba tiene la vida de Luis Manuel Otero Alcántara en sus manos", asegura el MSI.

Según afirmó en el día de ayer Enix Berrio Sarda, tío de Otero Alcántara, el artista ya no puede sostenerse en pie, tiene la piel y la boca cuarteadas, no orina y no habla,y tiene la garganta inflamada.

"Está muy débil, pero más allá de la debilidad (…) está muy dañado, porque está afectado psicológicamente. Eso le introduce una presión adicional”, dijo el tío.