OCDH condena jornada de represión contra jóvenes cubanos en La Habana

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este viernes la jornada de extrema represión contra jóvenes artistas y activistas cubanos por mostrar su solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y sed hace seis días.

El OCDH hace responsable al gobernante Migue Díaz-Canel y su gobierno por la integridad física de los jóvenes cubanos detenidos este viernes y de Otero Alcántara, señaló la organización en un comunicado.

Entre los detenidos este 30 de abril por intentar visitar al artista están Carolina Barrero, Thais Mailen Franco, Esteban Rodríguez, Douglas Batista, Mary Karla Ares, Nancy Vera, Yuisan Cancio Vera, Maykel "Osorbo" Castillo, Héctor Luis Valdés, Leonardo Romero, Félix David Estévez, José Luis Cerutti y Lara Yumila.

Otero Alcántara se encuentra en estado crítico de salud, "ya no puede sostenerse en pie, tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla", informó en la tarde del viernes su familia.

A continuación, reproducimos el comunicado emitido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos este viernes:

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condena de manera enérgica la represión del gobierno de Miguel Díaz- Canel y el general Luis Alberto López-Calleja contra los jóvenes que protestaron este viernes en La Habana.

“Hacemos responsables a Miguel Díaz-Canel y al General Luis Alberto López-Calleja de la integridad física de los detenidos”, señaló el OCDH.



Un grupo de jóvenes activistas protagonizó una protesta en la intersección de las calles Obispo y Aguacate, en La Habana Vieja, para exigir que les permitan el acceso a la vivienda donde el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara cumple este viernes su quinta jornada en huelga de hambre.

“Hacemos un llamado urgente a la Unión Europea y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a que condenen la escalada represiva y que abandonen la complacencia con el Partido Comunista de Cuba, que no solamente reprime a quienes ejercen sus derechos, sino que ha hundido en la miseria a todo el pueblo cubano”, añadió el OCDH.