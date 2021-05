El Funky sobre Luis Manuel Otero: "Está crítico y superdelicado"

El rapero cubano Eliecer Márquez Duany, conocido popularmente como El Funky, aseguró este sábado a CiberCuba que le preocupa el estado de Luis Manuel Otero Alcántara, en su séptimo día de huelga de hambre y sed.

"Hasta ahora no sabemos nada. Sólo sabemos que está crítico y superdelicado", dijo El Funky a este portal, aclarando que ni él ni ningún otro activista ha podido acercarse a Damas 955, en el barrio de San Isidro, de la Habana Vieja.

"Nadie ha podido llegar ahí", señaló el rapero, que este sábado amaneció vigilado por la Policía política del Partido Comunista. En esta ocasión lo vigilan dos agentes de la Seguridad del Estado ocultos en un garaje que hay frente a su casa.

"Amanecí hoy sitiado. Anyelo (Troya, el realizador del vídeo Patria y Vida en Cuba) también. Imagínate, hoy 1ro de mayo", recalcó a CiberCuba.

Este sábado, El Funky intentó salir de su casa y no pudo llegar hasta la manifestación en la calle Obispo, a dos cuadras de donde él vive y donde fueron detenidos varios activistas que pretendían acercarse a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara.

"Andaba cerca por ahí y no me dieron tiempo ni a llegar. Me dijeron: "Dale". Y amanecí muy sitiado", añadió.

En declaraciones a CiberCuba, El Funky, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, junto a Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno y Maykel Osorbo, apuntó además que él no es partidario de las huelgas de hambre, pero respeta la decisión de Luis Manuel Otero Alcántara.

Éste inició su huelga de hambre y sed el domingo pasado (25 de abril) y comentó con CiberCuba su determinación de llegar hasta el final.

No ha podido hacerle cambiar de opinión monseñor Ramón Suárez Polcari, canciller de la Arquidiócesis de La Habana, que visitó a Otero Alcántara ayer viernes y le pidió que abandonara su huelga de hambre y sed.

Este sábado el propio Otero Alcántara comentaba a la abogada Laritza Diversent que había amanecido "en candela" y que sólo le pedía al divino que le diera fuerzas para aguantar un par de días más.

Su tío, Enix Berrio Sarda, que lo visitó este viernes, señaló que el líder del Movimiento San Isidro ya no se sostiene en pie, no orina ni habla y tiene la garganta inflamada.

Esta madruga la activista Anamely Ramos alertó en Facebook de que la Seguridad del Estado ha estrechado el cerco sobre Luis Manuel Otero y está apostada a las puertas de su casa. Además, las patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria bloquean el acceso a la calle Damas desde las dos esquinas.

Hasta hace un par de días, el cerco policial en torno a la casa de Otero Alcántara abarcaba dos manzanas a la redonda, según la información que El Funky dio a CiberCuba.

Por otro lado, el fotógrafo y realizador Anyelo Troya, autor de las imágenes grabadas en Cuba del vídeo de "Patria y Vida", ha confirmado a este portal que la Seguridad del Estado ya le ha levantado la vigilancia.

Aún así sabe que no puede llegar a la casa de Luis Manuel Otero. "La impotencia es mucha", concluyó.