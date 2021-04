Madre del fotógrafo Anyelo Troya sufre la represión de la Seguridad del Estado contra su hijo: "Ya no puedo más"

La madre de Anyelo Troya González, el fotógrafo que filmó las secuencias del videoclip de Patria y Vida que se grabaron en Cuba y habitual colaborador en los clips de Maykel Osorbo, denunció la represión que ejerce la Seguridad del Estado contra su hijo.

Troya, responsable de las imágenes grabadas en La Habana en las que aparecen Maykel Osorbo, El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara, también ha sido víctima del acoso policial y la vigilancia desplegada por el régimen sobre activistas, artistas y periodistas independientes, durante la celebración del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).

“Buenos días. Este es el amanecer que tengo en mi cuadra”, denunció Raisa González Cantillo, madre del joven fotógrafo en un post publicado en Facebook, en el que compartió la imagen de un patrullero y agentes de la Seguridad del Estado apostados en los bajos de su vivienda.

“Desde el jueves 15 de Abril solo respiro represión contra mi hijo Anyelo Troya. Yo como madre, súper nerviosa, publico esto: Si a mi hijo le llega a suceder algo -en algún momento- solo los culpables son ellos. Ya no puedo más. Dios, ¡hasta cuándo!”, protestó González Cantillo.

El pasado 16 de abril, el fotógrafo hizo público un comentario en su Facebook, quejándose del arresto domiciliario al que estaba sometido, con la presencia de represores que le impiden salir y ejercer su libertad de movimientos sin orden judicial y sin estar sometido a investigación alguna.

“¡Arte! ¡Me tienen sin poder salir de un sitio por hacer arte! Aun no entiendo nada. Por eso #patriayvida”, exclamó el fotógrafo mientras compartía el título obtenido por haber cursado un Taller de Cinefotografía.

A finales de marzo, el joven artista estuvo de invitado en Las Mañanas de CiberCuba, junto al realizador Asiel Babastro, hablando entre otros temas de la grabación del videoclip de Patria y Vida, el tema cantado por Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

Para la grabación de las escenas con los músicos que estaban en Cuba, Babastro relató que había dado unas indicaciones mínimas a Troya, sobre dónde ubicar la iluminación, qué tipo de planos quería y otros detalles que le permitieran cierta coherencia en el montaje posterior.

“Desde que escuché la canción por primera vez, sentí que iba a ser un éxito. Por la energía, por los textos, por la fuerza que tenía. Son artistas de primer nivel que no se habían expresado así hasta ese momento. Lo escuchamos Maykel y yo juntos y coincidimos: esto va a ser un palo”, dijo Troya en Las Mañanas de CiberCuba.

“Cuando uno hace este tipo de videos, después no puede hacerle trabajos a otros artistas que no se manifiestan de la misma forma. Hay que tener valentía. En el video no hay nada artificial ni fingido, sino sinceridad, gente diciendo lo que siente, y con mucha fuerza”, expresó el fotógrafo, al tiempo que ofreció detalles de la grabación en La Habana, realizada en un derrumbe con telones negros y durante una sola noche.

“Como estaba el toque de queda, nos tuvimos que quedar desde las siete de la noche que empezamos, hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Tuvimos que ‘resolver’ la electricidad, darlo todo con lo poco que teníamos y sentarnos en el piso a esperar el amanecer”, añadió.

El tema, que se convirtió en un himno del género urbano cubano y obtuvo millones de visualizaciones en YouTube, inspiró además la realización de un documental en el que Babastro está trabajando.

“Hay cosas que queremos rodar también en Cuba para el documental. No le estamos diciendo a la Seguridad del Estado que será Anyelo el que va a rodar… pero seguramente será él”, bromeó Asiel Babastro.

“Agradezco la conciencia, el valor y la disposición de Anyelo y lo agradezco mucho aquí, públicamente. Yo creo que un audiovisual es arte colectivo… hay mucha gente detrás del resultado”, reconoció el realizador.