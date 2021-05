Maykel Osorbo envía fuerte mensaje a Díaz-Canel: "la vida de Luis Manuel Otero está en tus manos"

El rapero Maykel Osorbo dirigió un contundente mensaje al gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel a propósito de su amigo y colega del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.

“La vida de Luis Manuel está en tus manos'', le dijo Osorbo a Díaz-Canel, a quien le exigió que actuara en consecuencia con las demandas del artivista para deponer la huelga de hambre y sed que ya ha sostenido por una semana en su casa en San Isidro, La Habana.

“Donde le llegue a pasar algo a Luis Manuel Otero Alcántara, te vas acordar de todos los cubanos del mundo, porque sabemos que eres un asesino”, aseguró el rapero sobre el gobernante cubano.

Osorbo convocó a todos los cubanos a que hicieran suya la frase Patria y Vida, y exhibieran en las puertas de sus casas esta consigna acompañada de una flor para Luis Manuel.

El rapero se refirió a Luis Manuel como su “hermano” y como “la persona que me ayudó a sonreír, la personas que me instruyó, la persona que me dio valores éticos por los que luchar”, y le recordó al artista que él no está solo.

“Con represión no se nos gana, ganen con arte, ganen con libertad, ganen con cultura”, le dijo Maykel a los represores. “Nosotros no tenemos que soportar que un régimen militarizado venga a controlar el arte, venga a controlar nuestra cultura”, agregó.

“Usted como presidente de la república tiene que conectarse a decidir” y no” reprimir”, increpó el rapero Díaz Canel, quien le advirtió al gobernante que no pensara que la muerte de Luis Manuel quedaría impune.

Mientras tanto, más de una decena como Maykel castillo continúan bajo vigilancia policial en su casas, y otros como Amaury Pacheco, Iris Ruiz y Aminta de Cárdenas fueron detenidos este sábado.

Después de 7 días en huelga, la salud de Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en un estado deplorable, pues según su tío Enix Berrío Sarda, el artista ya no tiene energías para hablar, no puede orinar y que su garganta le duele.

La salud de Luis Manuel ha levantado la preocupación de la comunidad nacional e internacional, que se ha manifestado de diversas maneras para apoyar la demandas que el artista ha interpuesto para deponer la huelga: “el cese del cerco policial, el cese de la represión contra la libertad de creación, y la devolución e indemnización por sus obras destruidas”.