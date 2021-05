Mónica Baró: Si la intransigencia del régimen mata a Luis Manuel será porque un pueblo entero lo toleró

La periodista independiente cubana Mónica Baró denunció que en caso de morir Luis Manuel Otero Alcántara por la intransigencia del Estado, el pueblo de Cuba lo habrá tolerado.

"Si la intransigencia del régimen, la crueldad, mata a Luis Manuel, será porque un pueblo entero lo toleró. A Luis Manuel no lo estamos matando en complicidad con el régimen ahora. A Luis Manuel lo venimos matando con nuestra tolerancia a la violencia desde que fue reprimido por primera vez y no hicimos nada", indicó la periodista en su perfil de Facebook.

Baró explicó en su texto que sabía que este punto algún día llegaría y considera que durante estos meses de lucha Otero "aguantó como una fiera" ante la represión que ha vivido por parte de la Seguridad del Estado.

El activista se encuentra en huelga de hambre y sed hace más de 7 días, en su casa, sede del Movimiento San Isidro (MSI). Baró comenta que ha leído muchos reclamos al artista en que le señalan la vida como lo más importante y ella se cuestiona si no hay en estas demandas de las personas más egoísmo que solidaridad.

"Les juro que a veces siento que necesitamos que viva para quedar en paz con nuestras conciencias, no sentirnos culpables y no cargar con su muerte para el resto de nuestras puñeteras vidas", comentó Baró.

La periodista independiente cubana se pregunta a qué vida volvería Otero tras esta huelga de hambre y sed.

"No es vida tener una cámara de vigilancia frente a la puerta de tu casa. No es vida que te detengan a la fuerza y te desaparezcan y te metan en cárceles con criminales y enfermos mentales, en condiciones infrahumanas, cada vez que a los cochinos represores les da su gana. No es vida que irrumpan en tu casa mientras haces un performance y te lleven preso y además roben y arruinen tus obras. Eso no es vida, eso es un calvario", señaló.

Baró dedicó un punto de su mensaje a lo que se avecina tras la disolución de este conflicto que hoy vive Cuba. Prevé que los diplomáticos y los medios oficialistas referirán que el gobierno cubano hizo todo lo posible por dialogar con el activista y que la comunidad internacional, y el pueblo se tragará las mentiras.

"Si Luis Manuel decidiera abandonar la huelga, porque yo sé que el gobierno no va a ceder a sus demandas -aunque rezo por estar equivocada-, la pelea no podría quedarse ahí. Habría que buscar una manera de que su vida en Cuba, que es donde quiere vivir, y donde tiene derecho a vivir, sea respetada. Sea una vida vivible", dijo Baró.

"No podemos esperar a que haya la democracia y libertad soñadas para que cese la violencia y no haya más víctimas. La libertad de Cuba es la libertad de Luis Manuel, de Tania, de Carolina, de Luz, de Luis Robles, de Camila, de Maykel... Y nadie merece seguir esperando a que estén las condiciones ideales para vivir sin violencia. La violencia ciertamente es inherente al régimen, pero hay que ir erradicándola desde ahora. No en el futuro", dijo Baró.

Este sábado el líder del Movimiento San Isidro compartió un mensaje a sus amigos expresando su voluntad de continuar la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Otero hizo responsable al Estado cubano por su vida, y aseguró que está dispuesto a entregarla como ofrenda a la libertad de Cuba.

“Si el régimen cubano me deja morir, fue su intransigencia absurda la que me mató. Gracias a todos los que hicieron lo posible por salvarme. Yo lucharé hasta el último suspiro por mi arte libre, si mi cuerpo llega a morir espero sea la continuidad a la chispa por la libertad de Cuba. Los amo y amaré por siempre”, compartió el artista.

En marzo Baró denunció la falta de libertades en Cuba y aseguró que la principal batalla en el país la libraban decenas de ciudadanos en huelga de hambre. Se refería a la huelga que sostuvieron los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y su líder José Daniel Ferrer en protesta por el cerco policial del que son víctimas hasta la actualidad.