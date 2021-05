Cuatro feminicidios y 57 agresiones a mujeres en Cuba reportadas en abril

Al menos cuatro mujeres fueron asesinadas en Cuba el pasado mes de abril, según el reporte de la Red Femenina, una organización que rastrea casos de violaciones contra las féminas en la isla.

De acuerdo con su muestreo mensual, además de las víctimas del feminicidio otras fueron agredidas. La Red reporta 57 casos de estas violaciones debido a la violencia política.

Entre las víctimas del feminicidio está el caso de Yaumara Bedey Rodríguez, de 36 años, quien el 1 de abril apareció muerta en las aguas de la Bahía de Santiago de Cuba en estado de descomposición y con muestras de maltrato.

El 12 de abril el cadáver apuñalado de Yusimi Díaz apareció en La Habana. La mujer fue agredida por su expareja, identificado como Yordi, y quien se encuentra aún en paradero desconocido.

Un día después, el 13 de abril, se supo de la muerte de Martha Morejón Noda en Pinar del Río. Su expareja, a quien ella había denunciado por maltrato en años anteriores, la mató el 1 de abril y luego se suicidó.

El pasado 23 de abril también murió Kirenia, a quien le decían “Jimagua” y era madre de tres niños. Fue degollada por su marido en San Antonio de Los Baños.

La Red Femenina de Cuba lleva un registro actualizado de los casos de violencia de género que ocurren en el país ante la falta de transparencia gubernamental para tratar el tema.

Esa entidad independiente ha señalado que la sociedad civil independiente siguen pidiendo al Estado cubano una Ley integral de género, pero el estado continúa invisibilizando la situación y se ampara en decir que tiene programas de avance para el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres.

De las 57 agresiones contra mujeres reportadas en abril muchas corresponden a activistas y artistas cubanas que son con frecuencia reprimidas por el propio estado cubano y son víctimas de violencia televisiva a través de campañas de descrédito oficialistas.

Camila Lobón, Carolina Barrero, Tania Bruguera, Luz Escobar, Camila Acosta son algunas de ellas.

Otras mujeres han sido víctima de la violencia en desalojos de viviendas emprendidos por el régimen y otras en el reclamo de sus derechos de género.

A continuación reproducimos el listado de agresiones contabilizadas por la Red Femenina de Cuba:



1. 1 de abril. Iris Ruiz. Impedida de tratarse de un posible cáncer endometrial que atribuye a presiones de la Seguridad del Estado.

2. 1 de abril. Haydee González “no al desalojo”.

3. 1 de abril. Camila Ramírez Lobón y Tania Bruguera, son desacreditadas en la televisión cubana por solidarizarse con UNPACU.

4. 1 de abril. Mujeres desesperadas por falta de vivienda propia viven en edificaciones en ruinas en las cuales peligra la vida de sus hijos.

5. 1 de abril. Leodón Suárez Quiñones, denuncia discriminación contra los “trans” y reclama una ley de identidad de género.

6. 1 de abril. Cubana víctima del maltrato. Denuncia impunidad política de su agresor. Lleva luchando antes las instituciones desde el 2017.

7. 1 de abril. Yeilis Torres Cruz, activista de UNPACU denuncia a Luis Solís, como participante de un mitín de repudio, con el agravante que supone, que este persona vive en Miami.

8. 3 de abril. Lizandra Góngora Espinosa, detenida y citada a declarar en Alquizar por su activismo . Es sitemáticamente acosada por Yadelin Hinojosa Díaz, conocida chivata de la policía de Güira de Melena.

9. 3 de abril. Yaquelin Heredia, Dama de Blanco, detenida por la SE por su activismo. Su esposo es detenido junto a ella.

10. 4 de abril. Katherine Bisquet Rodríguez, Camila Lobón, Camila Acosta, retenidas en sus casas, considerado ya como arresto domiciliario.

11. 5 de abril. María Matienzo y Tania Bruguera, detenidas.

12. 5 de abril. Madre, de Esteban Hernández sufre la detención violenta de su hijo en su presencia.

13. 5 de abril. Kirenia Yalit arrestada hoy en otra jornada represiva.

14. 5 de abril. Nelva Ismarays Ortega Tamayo y Fátima Ferrer, esposa e hija menor de José Daniel Ferrer acaban de ser arrestadas.

15. 5 de abril. Tres madres, desalojadas de un local en la Habana Vieja.

16. 5 de abril. Alisanna Lores Furones, activista de UNPACU, en huelga de hambre para exigir el cese de la represión y el acoso policial ha tenido que ser ingresada en el hospital por negación de las autoridades a deponer actitud coercitiva.

17. 6 de abril. Maydelin Toledo, que no le han permitido comunicarse con su hijo Didier Almagro, preso política, en los últimos dos meses y ahora es cuando se entera que está en huelga de hambre desde hace cuatro días.

18. 7 de abril. Diamne Delgado denuncia la muerte de un familiar y la falta de medicamentos.

19. 7 de abril. Liana Hurtado y su esposo citados a un interrogatorio en la estación de Aguilera, en Lawton, La Habana por sus posturas políticas en las redes.

20. 7 de abril. Afrika Reina, integrante del Movimiento San Isidro es detenida arbitrariamente por la SE.

21. 7 de abril. Leyán Pérez, denuncia a las autoridades por no querer comunicar que su hija de cuatro años ha fallecido en circunstancias no aclaradas.

22. 8 de abril. Iliana Hernández, detenida.

23. 8 de abril. Madres Okupas, desalojadas con violencia en La Habana Vieja.

24. 8 de abril. Hijos menores de Martha Liset Sanchez, agredidos física y verbalmente por simpatizantes del gobierno cubano por ser hijos de contrarrevolucionarios.

25. 8 de abril. Thais Freedom Forerver, transmite en vivo su detención en la calle Obispo, de la Habana Vieja.

26. 11 de abril. Yulisey Rodríguez Chaple, ha solicitado atención sobre vivienda al gobierno y ha sido desatendida. Tiene cuatro hijos y tres enfermos.

27. 11 de abril. Liste Naranjo, ex Dama de Blanco muere por negligencia intencionada de trasplante de riñón. “Asesinato de batas blancas”.

28. 11 de abril. Berta Soler, detenida junto a su marido detenidos a las 3 de la tarde por la patrulla de la policía en Ave Porvenir y Calle E con chapa particular del MININT.

29. 11 de abril. Iliana Hernández, periodista de CiberCuba, también amaneció esta jornada con vigilancia en la esquina de su casa para impedir que se desplace. La patrulla 635 se mantiene con un oficial custodiándola.

30. 11 de abril. Luz Escobar, periodista independiente Luz Escobar, del diario 14ymedio, también alertó que este 11 de abril un muchacho que se identifica como agente de la Seguridad del Estado le dijo que no podía salir.

31. 12 de abril. Marbert Placer, denuncia desidia institucional por el grave peligro que corren en su edificio, por el derrumbe de los balcones de su casa.

32. 14 de abril. Tres madres, ven morir a sus hijos recién nacidos por supuesta negligencia médica en el hospital de Guantánamo.

33. 14 de abril. Madre e hijo mueren ahogados en la selva de Darien.

34. 15 de abril. Ana Iris Miranda Leyva, denuncia que esta madrugada violentos grupos de respuesta rápida de Gibara vandalizaron con piñazos y patadas la casa donde temporalmente viven. Su dos niños aterrorizados.

35. 15 de abril. Ana Milagros Moisés Goicoechea, activista de Unpacu y de Cuba Decide denuncia persecución de la policía contra ella mediante amenazas contra su hija de 12 años de edad.

36. 16 de abril. Madre cubana con una hija autista denuncia falta de atención médica y miedo al desalojo en Cuba.

37. 16 de abril. “Soy madre de tres hijos y solo pido ayuda”. Familia cubana con 3 niños pierde su casa por un incendio y vive casi a la intemperie en Holguín.

38. 16 de abril. Acto de repudio contra la activista Anyell Valdés Cruz.

39. 17 de abril. Afrika Reina es detenida violentamente junto a Luis Manuel Otero.

40. 18 de abril. Activistas rodeadas por la policía en “arresto domicliario” durante la celebración del VIII Congreso del PCC. María Elena Mir Marrero, Iliana Hernández, Camila Acosta, Zuleidys Pérez entre otras.

41. 18 de abril. Arianna López, directora de la Academia Julia Machado. Santa Clara.

42. 18 de abril. Dairis Ravelo detenida en Ciego de Ávila.

43. 18 de abril. La Seguridad del Estado mantiene sitiada en Las Tunas a la joven Dorka Rodríguez, de 23 años.

44. 18 de abril. Rosi Durán denunica la muerte de su tía por supuesta negligencia médica en Mayabeque.

45. 19 de abril. Mary Karla Ares. Detenida al intentar llegar a la sede del Movmiento San Isidro.

46. 19 de abril. Yolanda Santana. Dama de Blanco. Detenida por la policía, violentada y abandonada a cientos de kilómetros de su casa.

47. 22 de abril. Berta Soler Fernández. Dama de Blanco. Es arrestada camino de la Delegación Europea en La Habana donde estaba citada para una entrevista.

48. 22 de abril. Madre de una de las niñas muertas en el derrumbe en La Habana.

49. 22 de abril. Mujeres albergadas protestan y cierran una calle en La Habana.

50. 22 de abril. YanubisHernándezPuertas, paciente en #IngresoDomiciliario en #ArabosMtzas ¡NO LE LLEVAN LOS SUMINISTROS DE ALIMENTOS A CASA! ¡La quieren matar por hambre!¿Será así, porque su padre milita en #PedroLuisBoitel

51. 23 de abril. Iliana Hernández. Lleva siete días sitiada en su casa. Arresto domiciliario encubierto. Finalmente sale y ha sido detenida.

52. 24 de abril. Madre de recluso fallecido exige justicia.

53. 24 de abril. Represores rodean la casa de Iliana Hernández para realizar acto de repudio.

54. 25 de abril. Hackean cuentas de Facebook e Instagram a periodista de CubaNet Camila Acosta.

55. 28 de abril. Lisandra Mora Romero detenida junto a otras treinta personas para impedirles acceder a la sede de UNPACU.

56. 29 de abril. Días de detenciones ante protestas: María Matienzo Tania Bruguera, Iris Ruiz Afrika Reyna, Luz Escobar, Ileana Hernández, Yania Suárez.

57. 30 de abril. Se confirma que la muerte de recién nacidos por violación de medicamentos.