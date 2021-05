Cubano herido por el derrumbe de un balcón en La Habana: "Me salvé porque caí encima de los escombros"

El cubano de 48 años que resultó herido tras el desplome de un balcón interior en Centro Habana el pasado viernes aseguró que quedó vivo gracias a que cayó sobre los escombros.

En declaraciones a Diario de Cuba, José Ángel Salgado narró los sucesos, ocurridos al mediodía del viernes en la calle San Lázaro Nº 956 entre Hospital y Aramburu.

Ese día, Salgado se encontraba tendiendo ropa sobre el balcón interior de su casa cuando este se derrumbó y al caer le causó serias heridas en ambos pies.

Comentó a la publicación que fue atendido en el hospital Calixto García, y que por un tiempo necesitará usar muletas hasta que sanen sus lesiones.

"Todo fue muy sorpresivo y me salvé porque caí encima de los escombros", explicó.

Asegura que varias personas han sufrido accidentes similares en fecha reciente: "La doctora que me atendió me dijo que ella ya había atendido a otros cuatro pacientes en muy poco tiempo por balcones caídos", dijo a DDC.

Según la publicación otros balcones del patio interior del edificio de San Lázaro 956 fueron apuntalados con vigas de madera dado el mal estado de la edificación, construida en 1945 y que nunca se ha sometido a una reparación ni ningún trabajo de mantenimiento.

La noticia de la caída del balcón se conoció el mismo viernes gracias a las redes sociales, donde varios usuarios criticaron el deterioro constructivo de las viviendas en Cuba debido a la desidia del gobierno con los edificios multifamiliares.

"Cuba se derrumba", "Dios mío, lo hubiera matado. Yo no sé qué piensan para arreglarles las casas a esas personas. Esto no es fácil", "Hasta cuándo van a seguir aplastando personas por derrumbe y el régimen haciendo monumentos frente a la SINA", "Me da tanta rabia, saber que siguen construyendo hoteles mientras al pueblo se le cae el techo en su cabeza" y "El de los Castro y el de Canel no se cae", fueron algunas de las opiniones encontradas en Facebook.

Los derrumbes son frecuentes en La Habana, donde numerosas familias viven en inmuebles a punto de colapsar, y sus inquilinos carecen de recursos para asumir una reparación.

El Estado tampoco suele facilitar medios para reparar sus casas, ni alternativas de vivienda digna.

La semana pasada se desplomaron dos edificios coloniales y parte de un tercero situados en la avenida del Malecón, que causaron lesiones severas a un hombre que caminaba por la acera.

En enero del pasado año tres niñas fallecieron al caerles un balcón encima, en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja. El gobierno cubano no sanciona a nadie por estos sucesos.