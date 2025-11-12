Realidad paralela: La Habana "inteligente" que promueve el régimen frente a la verdadera cara de una ciudad en ruinas

Vídeos relacionados:
El periodista independiente José Raúl Gallego encendió las redes sociales con un mensaje crítico sobre la reciente cobertura del periódico Granma, que promueve a La Habana como una "ciudad inteligente y sostenible".
El post en Facebook de Gallego cuestiona de manera directa el contraste entre la fantasía oficial y la cruda realidad que viven los habaneros.
"Ciudad inteligente y sostenible cuando no son capaces de recoger la basura, garantizar un transporte mínimamente eficiente o un paracetamol", escribió Gallego.
Según dijo, detrás del 'chiste' está una estrategia del régimen para seguir "chupando" recursos a organismos internacionales y a la Unión Europea, que destinan dinero e infraestructura para nuevos proyectos de desarrollo.
"Luego muestran como resultados un código QR en una pared y un PowerPoint, mientras el país se sigue cayendo a pedazos y su gente muriendo", subrayó.
Su publicación recibió cientos de comentarios de apoyo, en los que internautas describen un panorama urbano devastador: calles llenas de basura y salideros de aguas negras, casas a punto de colapsar, hospitales sin insumos básicos y una ciudad marcada por la desidia estructural y la escasez crónica.
La activista Lara Crofs comentó:
"Ver esto me hace sentir en un mundo paralelo… mientras tanto la desidia, la peste, las infecciones y circo sin pan avanzan como tiniebla oscura sobre la ciudad".
Otros usuarios no se quedaron atrás, con críticas cargadas de ironía y indignación.
"Una ciudad tan inteligente como el presidente limonardo doctor en ciencias", bromeó uno.
"¡Los chistes de Granma son únicos! Bien podrían preparar un espectáculo en un teatro para morirnos de la risa", añadió el abogado Manuel Viera.
"Hoy por hoy, el Granma ostenta el premio al meme del año y mejor show virtual en redes sociales", escribió otro.
Los comentarios reflejan la imposibilidad de cumplir con los estándares de "ciudad inteligente" debido a los problemas de infraestructura.
"Sí, claro, ¿y con qué Internet? ¿Y la corriente? ¿Y la infraestructura? Para ellos inteligente es poner un televisor en la calle y un código QR que lo más probable funcione la primera semana. Esta gente está enferma o fuman algo verdaderamente poderoso", detalló un profesor.
El descontento también llega desde la diáspora.
"Se burlan de los cubanos. Díaz-Canel dice no tener una cama para entregarle a una señora damnificada por el huracán Melissa, pero sí tiene recursos para hacer de La Habana, que se derrumba por días, una ciudad inteligente. Él mismo no es inteligente, si lo fuera ya habría renunciado", comentó un cubano desde Las Vegas.
El artículo de Granma que inspiró las críticas sostiene que La Habana avanza hacia un modelo de ciudad inteligente y sostenible, mediante la integración de herramientas digitales, gestión eficiente de recursos y la participación ciudadana, con la tecnología al servicio de las personas.
Pero los comentarios de Gallego y de los usuarios dejan en evidencia que la "ciudad inteligente" que fomenta la prensa oficial no refleja la realidad cotidiana de la urbe, donde la falta de servicios básicos, la inseguridad sanitaria y la precariedad urbana condenan a la población a sobrevivir en un entorno deteriorado .
La reacción de la comunidad digital reflejan la distancia entre la narrativa oficial, que promueve logros tecnológicos simbólicos, y la experiencia real de los cubanos, quienes cuestionan el uso de proyectos de fachada como herramienta para atraer recursos externos.
Mientras, el pueblo sigue enfrentando el colapso de la infraestructura, la escasez y la desatención estatal.
