Saquean el ISDI en Centro Habana y desaparecen documentos, muebles y equipos

El Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), una de las instituciones académicas más emblemáticas de La Habana, fue saqueado por completo tras quedar sin vigilancia.

El director de arte del ICAIC, Luis Lacosta, denunció esta lamentable situación en una publicación en Facebook y calificó el hecho como “alarmante vandalismo total”.

Captura Facebook / Luis Lacosta

Lacosta explicó que el edificio, ubicado en la calle Belascoaín, en el municipio Centro Habana, habría quedado sin custodia después del derrumbe parcial en una de sus esquinas, situación que fue aprovechada por personas que, según vecinos del lugar, comenzaron a llevarse muebles, mesas de dibujo, televisores, aires acondicionados y documentos institucionales.

El director de arte aseguró que el saqueo no solo provocó la pérdida de recursos materiales, sino también de tesis de grado, ponencias y archivos históricos que formaban parte del patrimonio del instituto.

“Esto ya es más que preocupante. Desde el derrumbe parece que quedó sin custodia y se fueron llevando todo lo que había. Hasta puertas y ventanas desaparecieron”, escribió.

Lacosta cuestionó la falta de respuesta de las autoridades ante lo ocurrido y exigió explicaciones sobre cómo una institución universitaria pudo quedar abandonada al punto de ser devastada.

“¿Qué respuestas podrá darle el Estado cubano al pueblo? ¿Están seguros nuestros museos cuando ya la delincuencia conoce el valor de nuestro patrimonio?”, se preguntó.

En las fotografías compartidas por el artista se aprecian los huecos donde antes estaban puertas y ventanas, incluso la principal, confirmando el nivel de deterioro y desprotección del inmueble.

La denuncia ha generado indignación en redes sociales, donde exalumnos y profesionales del diseño lamentaron la pérdida del que fue durante décadas un referente de la enseñanza artística y técnica en Cuba.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones oficiales sobre el saqueo ni sobre las condiciones actuales del edificio del ISDI.

La denuncia de Lacosta ocurre pocos días después de que Esteban Aquino, graduado del ISDI hace tres décadas, expusiera en las redes sociales una situación lamentable con las investigaciones, tesis y libros que atesoraba el centro de la enseñanza superior.

Aquino compartió en su perfil de Facebook una galería de imágenes donde se aprecian documentos históricos, trabajos de diploma y bibliografía especializada esparcidos por el suelo como simples desechos.

Además, dijo que ese material fue encontrado tirado como basura en el parque Carlos J. Finlay, en La Habana, un hecho que ha causado indignación entre exalumnos, profesionales del sector y defensores del patrimonio cultural.

El ISDI enfrenta una de las etapas más críticas de su historia reciente. El colapso de una parte de su sede en Centro Habana marcó el inicio de un deterioro imparable, tras años de advertencias ignoradas sobre fallos estructurales.

A pesar de estar apuntalado desde 2022, el inmueble continuó en uso hasta que la precariedad venció a la inacción institucional.

El día siguiente al colapso trajo imágenes aún más desoladoras. Parte del edificio se desplomó por completo, dejando a una anciana lesionada y a cuatro familias sin hogar.

Voces de la comunidad académica calificaron el suceso como un reflejo del país: "el derrumbe del ISDI es también el derrumbe de Cuba", escribió un diseñador egresado en redes sociales, en medio de una ola de indignación que resonó con fuerza dentro y fuera del ámbito universitario.

Lejos de encontrar consuelo en sus autoridades, estudiantes y egresados denunciaron el autoritarismo del decano, a quien acusaron de represión ideológica y desconexión con la realidad tecnológica.

Su declaración de que “no se necesita internet para diseñar” generó rechazo generalizado y fue vista como símbolo de una gestión desconectada del presente y ajena a las necesidades de una comunidad cada vez más precarizada.

En un intento por salir del colapso físico y simbólico, el ISDI anunció su traslado al antiguo Politécnico Pablo de la Torriente Brau, en Playa. La sede original fue declarada oficialmente inhabitable, sellando así el fin de más de cuatro décadas en el corazón de La Habana.

Las autoridades prometen una etapa de reconstrucción, aunque persisten dudas sobre el futuro del centro y sobre la capacidad institucional para resarcir años de abandono que dejaron cicatrices en la memoria del diseño cubano.

