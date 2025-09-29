Documentos históricos y trabajos académicos del ISDI terminan en la basura en un parque de La Habana

Vídeos relacionados:

Proyectos de tesis, investigaciones, libros y catálogos pertenecientes al legado académico del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) fueron encontrados tirados como basura en el parque Carlos J. Finlay, en La Habana, un hecho que ha causado indignación entre exalumnos, profesionales del sector y defensores del patrimonio cultural.

La denuncia fue realizada este lunes por el diseñador Esteban Aquino, graduado del ISDI hace tres décadas, quien compartió en su perfil de Facebook una galería de imágenes donde se aprecian documentos históricos, trabajos de diploma y bibliografía especializada esparcidos por el suelo como simples desechos.

“El parque Carlos J. Finlay sirve en la actualidad de vertedero para los archivos y biblioteca de esa institución académica, cuyo inmueble se ha mantenido muriendo silenciosamente durante tanto tiempo”, expresó.

Aquino explicó que el material descartado representa décadas de trabajo de profesores, tutores y estudiantes que contribuyeron al desarrollo del diseño industrial y la comunicación visual en Cuba.

Estos documentos eran referencias históricas y técnicas fundamentales en la formación académica de generaciones de diseñadores.

“El trabajo de quienes hoy son excelentes exponentes del diseño termina su vida útil esparcido como basura”, lamentó.

En su publicación, el diseñador recordó que el propio Decreto 88, en su artículo 4.1, define el diseño como “una actividad estratégica de solución de problemas que impulsa la innovación, conduce a una mejor calidad de vida y tributa a elevar la cultura en la población”.

A su juicio, el hecho de que estos archivos hayan sido arrojados sin consideración demuestra que en el país aún no se ha desarrollado una verdadera cultura que valore la importancia de este campo.

“Ser ignorante no implica ser insensible. No conocer no es sinónimo de irrespeto”, añadió Aquino, cuestionando cómo es posible que personas formadas en principios de respeto a la propiedad social, la educación y la cultura sean capaces de desechar un patrimonio documental de tal valor. “Me pregunto cuál es la motivación que empuja a estas personas. ¿De qué valores estamos hablando?”, escribió.

La publicación ha generado una serie de comentarios de internautas que expresaron tristeza al reconocer entre los documentos importantes aportes académicos y base documental.

Para algunos, el hecho refleja no solo la desidia institucional, sino también el abandono generalizado de la educación y la cultura en el país.

Este episodio se suma a otras denuncias del deterioro que sufrió el ISDI durante años, al extremo de que el inmueble que acogió la prestigiosa carrera está en un estado de abandono y ruinoso total.

La escena de tesis y libros rodando por las calles no solo simboliza el deterioro del sistema educativo cubano, sino también el desprecio por la memoria colectiva de una institución que durante décadas formó a profesionales que hoy son referentes del diseño dentro y fuera del país.

El ISDI enfrenta una de las etapas más críticas de su historia reciente. El colapso de una parte de su sede en Centro Habana marcó el inicio de un deterioro imparable, tras años de advertencias ignoradas sobre fallos estructurales.

A pesar de estar apuntalado desde 2022, el inmueble continuó en uso hasta que la precariedad venció a la inacción institucional.

El día siguiente al colapso trajo imágenes aún más desoladoras. Parte del edificio se desplomó por completo, dejando a una anciana lesionada y a cuatro familias sin hogar.

Voces de la comunidad académica calificaron el suceso como un reflejo del país: "el derrumbe del ISDI es también el derrumbe de Cuba", escribió un diseñador egresado en redes sociales, en medio de una ola de indignación que resonó con fuerza dentro y fuera del ámbito universitario.

Lejos de encontrar consuelo en sus autoridades, estudiantes y egresados denunciaron poco después el autoritarismo del decano, a quien acusaron de represión ideológica y desconexión con la realidad tecnológica.

Su declaración de que “no se necesita internet para diseñar” generó rechazo generalizado y fue vista como símbolo de una gestión desconectada del presente y ajena a las necesidades de una comunidad cada vez más precarizada.

En un intento por salir del colapso físico y simbólico, el ISDI anunció su traslado al antiguo Politécnico Pablo de la Torriente Brau, en Playa. La sede original fue declarada oficialmente inhabitable, sellando así el fin de más de cuatro décadas en el corazón de La Habana.

Las autoridades prometen una etapa de reconstrucción, aunque persisten dudas sobre el futuro del centro y sobre la capacidad institucional para resarcir años de abandono que dejaron cicatrices en la memoria del diseño cubano.

