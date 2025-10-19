Aclaran sobre accidente en Zapata y Paseo donde un hombre y su moto cayeron en un hueco

Vídeos relacionados:
Las autoridades cubanas ofrecieron una aclaración sobre el incidente ocurrido este sábado en la intersección de Zapata y Paseo, en El Vedado, donde un motociclista cayó en un hueco tras el colapso del pavimento.
Según el medio oficialista Radio Taíno, el accidente no ocurrió exactamente en la acera, como se informó inicialmente, sino en el patio de un edificio multifamiliar donde, años atrás, existía una fosa que fue sellada sin las debidas medidas de seguridad.
Con el paso del tiempo, esa estructura improvisada se debilitó hasta ceder bajo el peso del motorista y su moto, provocando el derrumbe.
Afortunadamente, el conductor sobrevivió al incidente y fue trasladado al hospital por precaución médica, sin que se reportaran lesiones graves.
“Un susto tremendo”: vecinos relatan el momento del colapso
Vecinos del edificio aseguraron que el estruendo fue tan fuerte que “parecía que se había abierto la tierra”. Algunos corrieron a auxiliar al motociclista, logrando rescatarlo antes de la llegada de los bomberos y del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM).
Las imágenes del suceso, que circularon rápidamente en redes sociales, muestran el enorme hueco que se tragó parte del pavimento y dejó a la vista una peligrosa cavidad bajo el suelo.
Viejas estructuras, nuevos riesgos
El incidente ha reavivado las preocupaciones sobre el deterioro de las infraestructuras en La Habana, donde muchos edificios antiguos esconden fosas, tanques o cimientos debilitados que representan un riesgo constante para los residentes.
Aunque esta vez no hubo víctimas mortales, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la falta de mantenimiento y control estructural en las zonas urbanas más envejecidas de la capital.
“Hoy fue un hueco, mañana puede ser un edificio”, lamentó una vecina del área, resumiendo el temor compartido por muchos habaneros ante el visible deterioro de la ciudad.
Preguntas Frecuentes sobre el Accidente en Zapata y Paseo, La Habana
¿Qué causó el accidente en la intersección de Zapata y Paseo?
El accidente fue provocado por el colapso del pavimento en el patio de un edificio multifamiliar en El Vedado, donde un motociclista cayó en un hueco. La estructura del pavimento se debilitó con el tiempo y no pudo soportar el peso del motociclista y su moto.
¿El motociclista sufrió lesiones graves en el accidente?
No, el motociclista no sufrió lesiones graves. Fue trasladado al hospital solo por precaución médica, y no se reportaron heridas de gravedad.
¿Cuál es el estado de las infraestructuras en La Habana?
El accidente ha puesto en evidencia el deterioro de las infraestructuras en La Habana. Muchos edificios antiguos presentan fosas, tanques o cimientos debilitados, lo que representa un riesgo constante para los residentes y peatones en la ciudad.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir este tipo de incidentes en Cuba?
A pesar del riesgo evidente, no se han reportado medidas efectivas por parte de las autoridades cubanas para abordar el problema sistémico del deterioro de infraestructuras. La falta de mantenimiento y control estructural sigue siendo un problema crítico en las zonas urbanas envejecidas de la capital y otras ciudades de Cuba.
