Aclaran sobre accidente en Zapata y Paseo donde un hombre y su moto cayeron en un hueco

Las autoridades cubanas ofrecieron una aclaración sobre el incidente ocurrido este sábado en la intersección de Zapata y Paseo, en El Vedado, donde un motociclista cayó en un hueco tras el colapso del pavimento.

Según el medio oficialista Radio Taíno, el accidente no ocurrió exactamente en la acera, como se informó inicialmente, sino en el patio de un edificio multifamiliar donde, años atrás, existía una fosa que fue sellada sin las debidas medidas de seguridad.

Con el paso del tiempo, esa estructura improvisada se debilitó hasta ceder bajo el peso del motorista y su moto, provocando el derrumbe.

Afortunadamente, el conductor sobrevivió al incidente y fue trasladado al hospital por precaución médica, sin que se reportaran lesiones graves.

“Un susto tremendo”: vecinos relatan el momento del colapso

Vecinos del edificio aseguraron que el estruendo fue tan fuerte que “parecía que se había abierto la tierra”. Algunos corrieron a auxiliar al motociclista, logrando rescatarlo antes de la llegada de los bomberos y del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM).

Las imágenes del suceso, que circularon rápidamente en redes sociales, muestran el enorme hueco que se tragó parte del pavimento y dejó a la vista una peligrosa cavidad bajo el suelo.

Viejas estructuras, nuevos riesgos

El incidente ha reavivado las preocupaciones sobre el deterioro de las infraestructuras en La Habana, donde muchos edificios antiguos esconden fosas, tanques o cimientos debilitados que representan un riesgo constante para los residentes.

Aunque esta vez no hubo víctimas mortales, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la falta de mantenimiento y control estructural en las zonas urbanas más envejecidas de la capital.

“Hoy fue un hueco, mañana puede ser un edificio”, lamentó una vecina del área, resumiendo el temor compartido por muchos habaneros ante el visible deterioro de la ciudad.

