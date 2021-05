Liberado en Santa Clara el rapero contestatario Omar Mena tras más de una hora de detención y violencia física

Omar Mena, músico urbano y opositor radicado en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, fue liberado este miércoles tras más de una hora de detención donde sufrió violencia física por parte de oficiales de la Seguridad del Estado, aseguró el rapero.

Mena se encontraba en la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, en Santa Clara, junto a su esposa e hijo. La familia se personó en la entidad para solicitar información sobre el paradero de Víctor, un amigo en común que fue detenido de forma arbitraria, según indicó Leidy laura Hernández, esposa de Omar Mena.

Hernández transmitió en directo desde la instalación de la PNR y explicó que llevaba aproximadamente una hora a la espera de su marido sin que ningún trabajador del lugar le ofreciera información al respecto.

“Vinimos, mi esposo y yo, a preguntar por Víctor, un amigo nuestro. Al llegar le pidieron a Omar que entrara. Hace más de una hora que espero por él y no me dan información. Estoy sola aquí con el niño”, detalla Hernández, quien cargaba en sus brazos al hijo en común de ambos, de apenas 9 meses de edad.

“A Víctor lo engañaron. Le dijeron que tenía que venir, que tenía una citación en su contra. Entonces la Seguridad del Estado, al llegar, le dijo que debía hablar con él”, explica la animalista sobre Víctor, un amigo cercano, de quien no se mencionan apellidos o más datos.

Según Leidy Laura Hernández, ambos, Omar Mena y Víctor, fueron detenidos en la instalación de la policía contra sus voluntades.

“Ya ha pasado una hora, no me dicen nada. Estoy aquí con un niño y me hace falta que me den una respuesta”, concluye desesperada su transmisión la joven santaclareña.

Una hora después de la transmisión de Hernández, su esposo, Omar Mena, transmitió desde una calle de Santa Clara. En la directa de Facebook, donde se percibe a Mena en libertad, el rapero explicó que fue víctima de violencia física por parte de oficiales de la Seguridad del Estado.

“Entré por mis propios pies a la Unidad, y cuando terminamos de hablar, me levanto para retirarme, que estaba mi niño afuera y quería mandarlo para la casa en un motor, entonces un oficial de la Seguridad me llama. Le digo: “oye ya, terminamos la conversación”. En ese momento me cogieron entre dos por el cuello, me dieron golpe, me metieron la cabeza contra la pared, me quitaron el celular y lo estrellaron contra el piso. La pantalla se rompió. Después me subieron para una oficina y me dieron más golpes”, describe el opositor.

Su esposa, Leidy Laura Hernández, declaró a CiberCuba que al rapero, además, “lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia.

“Dos policías le metieron una llave, la cabeza contra la pared. Las personas que estaban afuera esperando lo vieron”, corrobora la joven, desde su casa, mientras espera la llegada de su esposo, quien acompañaba hasta ese instante a los familiares de su amigo Víctor, del cual no se conoce aún el paradero.

Omar Mena y Leidy Laura Hernández han sufrido en numerosas ocasiones el acoso de las autoridades. El pasado 29 de enero, el rapero fue detenido mientras salía de su casa junto a su familia. Según declaraciones de Hernández, el joven no había delinquido, ni pesaba en su contra una denuncia o acta notarial que justificara su arresto.

“Ahora mismo se acaban de llevar preso a Omar Mena, mi esposo. Iba saliendo de aquí de la casa, iba para el trabajo, y lo montaron en una patrulla (...) con agentes de la Seguridad del Estado porque iban vestidos de civil”, denunció Leidy Laura en aquel episodio.

Hernández es activista a favor del bienestar animal desde su ciudad, Santa Clara, donde ofrece voluntariamente atención a perros callejeros y otros animales abandonados, así como alimentos y un espacio dentro de su vivienda.