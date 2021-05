Balseros cubanos arribando a Cayo Largo, Florida Foto © U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION AIR AND MARINE OPERATIONS

Detenidos dos migrantes cubanos en una balsa artesanal frente a los Cayos de Florida

| 06/05/2021 - 4:40pm (GMT-4) La Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a dos migrantes cubanos frente a Cayo Largo, al sur de Florida, el martes por la tarde, según una Patrulla Fronteriza. El hombre y la mujer, no identificados, se encontraban en una balsa improvisada de polietileno (comúnmente llamado poliespuma), a unas ocho millas de la costa, dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Adam Hoffner. Los equipos de la Guardia Costera y la Aduana determinaron que las personas necesitaban atención médica. A su vez, los llevaron a un hospital del condado de Miami-Dade para recibir tratamiento antes de entregarlos a la Patrulla Fronteriza, dijo Hoffner. La Patrulla Fronteriza los transfirió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y existe la posibilidad de que los regresen a Cuba. Desde inicios de 2021, las autoridades estadounidenses vienen alertando de un incremento de la inmigración ilegal de cubanos que se lanzan al mar en embarcaciones rudimentarias para realizar una travesía sumamente peligrosa. Marzo cerró con el trágico balance de una docena de cubanos desaparecidos y 52 balseros interceptados por la Guardia Costera norteamericana, según datos del gobierno de EE.UU. A comienzos de abril, ante el alarmante repunte de balseros, las autoridades estadounidenses hicieron un llamado a los cubanos, a través de su Embajada en La Habana, a no emigrar de modo ilegal. El pasado 28 de abril, un bote de pescadores fue abandonado en la costa a la altura de la milla 81 de Islamorada, en los cayos de Florida, según reveló un cubano en un video difundido en internet. En la cubierta del bote se pueden leer algunas palabras que confirman que procede de Cuba, entre ellas “Cárdenas” y el nombre "José Antonio Echeverría". “Llegaron y parece que dejaron el bote ahí mismo. Dios quiera que hayan podido llegar bien y que no los hayan cogido”, precisó la persona que filmó las imágenes, que mostró que había zapatos y ropa -todavía húmeda- abandonada en la orilla de la costa. Las autoridades cubanas, por su parte, responsabilizan al gobierno de Estados Unidos del aumento de la migración ilegal. Una declaración hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), a mediados de marzo, indicó que el aumento del flujo migratorio de cubanos por mar y por las selvas centroamericanas se debe al cierre de las operaciones consulares de EE.UU. en La Habana. Archivado en: ¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba: editores@cibercuba.com



+1 786 3965 689 Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram Necesitamos tu ayuda: Como tú, miles de cubanos en Españaen Estados Unidosen Méxicoen Canadá leen y apoyan el periodismo independiente de CiberCuba. Nuestra independencia editorial comienza por nuestra independencia económica: ninguna organización de ningún país financia CiberCuba. Nosotros hacemos nuestra propia agenda, publicamos nuestras opiniones y damos voz a todos los cubanos, sin influencias externas. Nuestro diario se ha financiado hasta hoy solamente mediante publicidad y fondos propios, pero eso limita lo que podemos hacer. Por esto pedimos tu ayuda. Tu aporte económico nos permitirá hacer más acciones de periodismo investigativo y aumentar el número de colaboradores que reportan desde la isla, mientras conservamos nuestra independencia editorial. Cualquier contribución, grande o pequeña, será muy valiosa para nuestro futuro. Desde solo 5$ y con solo un minuto de tu tiempo puedes colaborar con CiberCuba. Gracias. Contribuye ahora

¿Qué opinas?

Cargar más

Cargar más