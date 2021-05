Padre cubano pide ayuda para salvar la pierna de su hijo enfermo de cáncer

Un padre cubano ha pedido ayuda en las redes sociales para su hijo, quien padece un osteosarcoma, un cáncer de hueso que generalmente se presenta en la niñez y la adolescencia.

Gabriel Roger grabó un video en el que relata que su hijo ha recibido tratamiento de sueros citostáticos en el en el Hospital Oncológico de La Habana, pero según dijo, hasta ahora los resultados han sido muy poco favorables.

"Los médicos se han acercado dos veces a su mamá y a mí, con la intención de cortarle la pierna, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo", subrayó.

"Por eso nos estamos dirigiendo a ustedes, para que nos puedan ayudar, a ver si en otro lugar podemos encontrar un medicamento más efectivo, y le puedan operar la pierna del niño y salvarle el pie, ya que su sueño es jugar futbol y volver a montar bicicleta", detalló.

Gabriel también manifestó que no tiene ninguna queja del hospital donde se trata su hijo, quien asegura que "fue bien atendido por los médicos, han hecho todo lo posible".

El video de este padre fue compartido en el muro de Facebook del actor Andy Vázquez desde Miami.

"Comparte este video a ver si alguien puede ayudar a su hijito en cualquier parte del mundo y le pueden salvar su pierna. Si alguien conoce de una manera que alguna institución o algo quiera ayudar escríbeme a andy@univista.tv. Gracias. Que Dios nos ayude a encontrar una solución", comentó el humorista.

Vázquez es uno de los artistas cubanos que se vale de su popularidad y del alcance que tienen las redes sociales para ayudar a personas que necesitan medicamentos o como en este caso, una atención de salud particular, o presentan algún tipo de problema económico grave.

En febrero ayudó a un joven con una discapacidad que reside en la ciudad de Tacajó, en Holguín, a quien le envió varios videos caracterizado como su personaje Facundo Correcto en los que le daba ánimos para instarlo a salir de la depresión.

"El niño está súper feliz. Ya no quiere morir. Está comiendo mejor, ya duerme y lo han sentado todo gracias al apoyo. Me dice que lo quieren y que ya no está solo", expresó el padre del joven muy agradecido con el actor.

Unos días antes el comediante solicitó en su muro de Facebook colaboración para varias personas en Cuba necesitadas de medicamentos como sulfaprim, metronidazol, cefalexina o terbinafina, este último para curar una úlcera de pie diabético de una anciana, así como diazepam y clonazapam, para una joven con parálisis cerebral infantil.

En sus post, Vázquez suplicó no hacer "comentarios de política" y concentrarse en responder a las peticiones de ayuda.