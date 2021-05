Yeilis Torres responde a director de medio oficialista tras acusarla de prostituta: "Cuando desees te doy una entrevista"

La ex fiscal y activista por la democracia cubana Yeilis Torres Cruz desafió al director del portal oficialista CubaSí, Manuel Henríquez Lagarde, quien en un artículo afirmó que ella jamás terminó la carrera de Derecho, que la expulsaron de Universidad de Oriente por fraude y que después fue prostituta en La Habana.

Lagarde publicó este domingo un editorial en el que salía en defensa del periodista Humberto López, vocero del régimen castrista, a quien Torres Cruz denunció por haberla golpeado el día anterior, en el momento en que ella lo confrontó al salir de la casa de una supuesta amante.

"Lagarde, tienes que informarte bien cariño. Yo hice mi secundaria y mi pre en Ciudad de La Habana, no en Santiago, por ende mi universidad la cursé con honores en Ciudad de La Habana, no en la Universidad de Oriente", aclaró la activista en el muro de Facebook de CiberCuba.

"Y sí, sí filmo a todo perro comunista que se preste para mentir y difamar a personas con deseos de ver a Cuba libre. Cuidado que no te agarre mi cámara, creo que si no voy a prisión me voy a volver detective. Mis saludos, cuando desees te doy una entrevista con pruebas y verás que lo que pones es falso. Uffff, verdad, se me olvidaba que tú pones lo que tu dictadura te ordena escribir", agregó.

El texto de CubaSí calificó de "burda emboscada mediática" el video en el que Torres Cruz denunció ser agredida por Humberto López, y la acusó de no presentar "ninguna prueba de la violenta respuesta" del periodista del noticiero".

Pero lo más grave fue cuando su autor realizó varias acusaciones graves contra la legitimidad y el prestigio personal y profesional de la activista.

"La provocadora nunca fue fiscal. Estudió la carrera de derecho en la Universidad de Oriente hasta cuarto año, de donde fue expulsada por fraude. Después se trasladó a La Habana donde se dedicó a la prostitución hasta que trocó el oficio más antiguo del mundo por el de la contrarrevolución...", escribió Lagarde en su artículo.

También afirmó que Humberto López es solo una víctima de la llamada "prensa contrarrevolucionaria", la cual lo ha "convertido en su principal blanco de ataque" tratando de desprestigiar su labor profesional, y ha "lanzado amenazas de todo tipo contra él y su familia".

Por su parte, Torres Cruz presentó una demanda contra su atacante ante la Policía, y solo logró terminar en prisión domiciliaria acusada del delito de atentado.

"Estoy acusada de atentado y bajo prisión domiciliaria", escribió en su página de Facebook.

La ex fiscal del Tribunal Supremo fue al policlínico Cristóbal Labra, donde se levantó un parte de lesiones por el ataque, informando de laceraciones en la cara, el cuello y los antebrazos. Sin embargo, no le quisieron dar el certificado de lesiones que ella requirió.

La activista también denunció que se estaba organizando un grupo de acción rápida frente a su casa, probablemente para hacerle un mitin de repudio.

"No sé que se estarán inventando. Estén pendientes", alertó.