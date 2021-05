Descemer Bueno pide ayuda para que su familia pueda salir de Cuba

El popular cantautor cubano, Descemer Bueno, pidió ayuda este lunes a "organizaciones internacionales" para sacar a su familia de Cuba.

“Yo no necesito ayuda financiera pero le pido a todas las organizaciones internacionales ayuda para que me permitan sacar a toda mi familia de una Cuba que no nos permite entrar, que no nos permite ayudar a nuestra familia”, escribió el músico en Facebook. “Cuba es de todos los cubanos", sentenció.

La publicación generó desconcierto y polémica entre varios de seguidores, que le reprochan que pida solo por su familia cuando su implicación en un proyecto como el tema musical Patria y Vida aboga por una Cuba democrática que no haga necesario salir del país.

Tras varios años de cierta indefinición, en julio de 2020 Descemer manifestó un radical cambio de postura y llamó al gobierno cubano "delincuentes y racistas". Desde ese momento, el músico ha mantenido un fuerte y sistemático enfrentamiento al régimen, lo que ha tenido consecuencias para él en el plano personal.

El gobierno cubano arreció los ataques contra Descemer Bueno de forma especial tras su participación en Patria y Vida, tema que clama por un cambio democrático en Cuba y que alude directamente la situación económica, política y social en la isla.

A inicios de marzo, Bueno recordó con nostalgia uno de sus conciertos masivos en la escalinata de la Universidad de La Habana y señaló que cuando la libertad ya no sea un sueño, volverá a cantarle a su público de la isla.

En abril, el músico posteó una foto de su madre, a quien aseguró que no podrá ver mientras en Cuba gobiernen los Castro. Descemer Bueno publicó la foto junto a un mensaje dirigido al cantante Cándido Fabré al que le dijo que le faltaba dignidad por su canción Yo soy de Patria o Muerte, en la que el improvisador santiaguero defiende al régimen cubano y apoya la retórica oficialista.

La nostalgia y la tristeza por estar alejado de su madre la ratificó Descemer este domingo, Día de las Madres, con un par de publicaciones en Facebook.

"Por encima de todas las cosas yo soy #ElHijoDeMercedes y no hay nada en el mundo que me enorgullezca más", escribió.

"Felicidades mamita bella de mi corazón. Me parte el alma no poder verte y darte un beso y aunque los responsables están ardiendo de emoción, me dice mi corazón que van a pagar por eso", escribió en la citada red social también este domingo.

En un encuentro reciente con el alcalde de Miami Francis Suárez, la activista Rosa María Payá, Enrique Santos y Gente de Zona, Descemer confesó que su familia había "sufrido muchísimo" y que le costó mucho romper su silencio.

"A nosotros nos desalojaron en el año 1992. Somos una familia de albergues. A mí me hubiera gustado hablar. Tuve mucho miedo de decir las cosas antes porque yo no sentía que el mundo estaba preparado para dar un paso como ese", dijo, y concluyó que la canción Patria y Vida fue como un despertar para él.