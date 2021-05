Maykel Osorbo: “Yo quiero fe de vida, pero de Luis Manuel Otero Alcántara, no de un seguroso filmando un vídeo”

El rapero y activista cubano, Maykel Osorbo, emplazó este lunes al Gobierno cubano a explicar por qué Luis Manuel Otero Alcántara permanece ingresado si presuntamente tiene buena salud, a la par que pidió la liberación de todos los demás activistas que están presos.

“El líder del Movimiento San Isidro sigue hospitalizado, pero entonces yo me pregunto por qué el está en el hospital, si la hemoglobina que el tiene es la del presidente de la República”, ironizó Osorbo en referencia al valor que el oficialismo hizo público, y pidió al gobierno que lleve a Otero Alcántara para su casa en La Habana Vieja o para el Cerro, junto a su familia, pero que lo libere ya.

“No sé qué ha visto la familia que no dicho nada, respeto el criterio de la familia”, dijo. “Yo no puedo hacer mucho, lo único que podemos hacer es denunciar que sigue secuestrado”, añadió el rapero, que calificó al gobierno de maquinaria capaz de amarrar con esposas a la cama a un activista en huelga de hambre e hidratarlo a la fuerza.

“Yo quiero fe de vida, pero de Luis Manuel Otero Alcántara, no de un seguroso filmando un vídeo”, dijo en referencia a las imágenes de Luis Manuel Otero difundidas hasta ahora. El rapero aprovechó, además, para aclarar qué él va a seguir haciendo y hablando “porque ustedes no dicen verdad. La seguridad del Estado no dice verdad, la Seguridad del Estado viola los derechos”.

“A usted le desborda la mentira en la cara”, dijo a Miguel Díaz-Canel, a quien le echó en cara directamente otros actos represivos recientes contra activistas como Carolina Barrero.

“El que tiene que salir para la calle a reclamar sus derechos es el pueblo. Nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos”, aclaró en respuesta a la sugerencia de un usuario conectado a la transmisión de que saliera para la calle.

Maykel subrayó que Cuba no necesita de mártires ni héroes, sino "seguir incentivando al pueblo a salir para la calle”, y aprovechó para reclamar también mayor implicación del exilio.

“Ayer era un día espectacular para que toda la gente del exilio se preocupara por todas las madres que están aquí en Cuba”, dijo, y subrayó que "es necesario que se preocupen por esas mujeres, que se preocupen por estos hombres que están aquí, dejándolo todo ahí. Es necesario que se preocupen para que haya personas como Luis Manuel Otero Alcántara, que prefiere dejar la vida ahí".

No obstante, el rapero aprovechó para aclarar que a él no le paga ningún senador ni ningún político “para demostrar la verdad del pueblo cubano”.

Maykel Osorbo, que la pasada semana fue detenido por la Seguridad del Estado al intentar salir de su casa, exigió en su transmisión en directo que acaben de soltar a Luis Manuel, a Esteban Rodríguez y a los restantes activistas.

El último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), señaló que abril fue el mes más represivo en lo que va de año 2021, con 1018 acciones del régimen contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. En ese periodo se produjeron 206 detenciones arbitrarias, incluyendo 13 con uso grave de la violencia.